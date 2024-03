OM: Ça rapporte combien un quart de finale de la Ligue Europa ?

Un quart qui vaudrait près de 2 millions d’euros de primes en plus pour l’OM.

L’Olympique de Marseille débute ce jeudi son huitième de finale de la Ligue Europa, par un match aller à disputer sur sa pelouse du Vélodrome pour l’aller, écontre le club de Villarreal. Puisque les Phocéens sont donnés favoris des bookmakers pour la qualification, l’espoir est permis de les voir en quarts de finale.

Un quart de finale de la Ligue Europa qui paie 1,8 M€ pour l’OM

Un ticket à 1,8 millions d’euros, comme l’UEFA promet à tous les clubs qualifiés, dans sa grille de répartition. Une somme qui s’ajoute à l’argent gagné plus tôt dans la compétition. A savoir qu’à ce stade de son tournoi, l’Olympique de Marseille cumule près de 14 millions d’euros. Cela, à l’addition de la prime de participation commune à tous les clubs, de 3,63 millions d’euros, des bonus à la performance (trois victoires à 630 000 euros chacune et deux nuls à 210 000 euros), de la deuxième place du groupe, à 550 000 euros…

Un peu plus de 13 M€ gagnés depuis l’entame de la Ligue Europa

Et encore du barrage à un demi-million d’euros, plus les huitièmes de finale à 1,2 millions d’euros et enfin de la part de l’audiovisuel. A compter des quarts, les primes de la Ligue Europa augmentent sensiblement à 2,8 millions d’euros en plus pour la demi-finale et encore 4,6 millions pour la finale et 4 millions de plus pour le vainqueur final.