OL: Les notes des joueurs lyonnais sur EA FC 25

82, la note de Lacazette sur EA FC 25.

Elles n’y sont pas toutes, mais ce sont les meilleures que les joueurs de l’Olympique Lyonnais justifiant des notes les plus hautes dans le titre EA FC 25 à sortir à la fin de ce mois de septembre, le vendredi 27. C’est le top 6 des joueurs que dirige Pierre Sage dans le monde réel, autour du capitaine et icône, Alexandre Lacazette.

Alexandre Lacazette n°1 dans le réel et sur EA FC 25

Le « général » est noté 82, il est le meilleur du collectif lyonnais et le seul avec le milieu de terrain Nemanja Matic à au moins 80 de générale. A la lecture des meilleurs, cette formation des Gones se situe entre l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco, une pu moins relevé que le premier mais un peu plus que l’autre.

Anthony Lopes remporte le duel des gardiens sur Lucas Perri

A noter que l’attaquant Georges Mikautadze, recrue majeure de l’été lyonnais est noté modestement à 77, mais il a de grosses qualités de vitesse. N’est pas ailleurs pas révélée la note du Brésilien Lucas Perri, préféré numéro un au poste de gardien, devant l’emblématique Anthony Lopes, lui précédé d’une note à 79 sur EA FC 25, la troisième meilleure de son équipe.

Diawara is 67 rated but I don’t have any image pic.twitter.com/v0Tf4zZefG — Weaver – FUT (@WeaverFUT) August 30, 2024

