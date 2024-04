OL: Les Griezmann recrutent un futur crack des Gones pour leur agence

Il n’est plus besoin de vanter la réussite de l’académie lyonnaise, l’OL a l’un des meilleurs centres de formation de France et même d’Europe. Il serait trop long de s’étendre sur la liste des joueurs anciens et actuels passés entre les murs des Gones. Peut-être Léo Bamballi l’intègrera-t-il à son tour un jour, lui qui évolue présentement, dans l’équipe des U19 de l’Olympique Lyonnais.

Pour l’accompagner dans sa progression, le jeune défenseur uni à l’agence de représentation sportive By and For, créée par Maud, la soeur du footballeur champion du monde français, Antoine Griezmann. A seulement seize ans, Léo Bamballi avance vite, il appartient déjà à l’équipe des moins de 19 ans de l’Olympique Lyonnais qui évolue entre championnat national et coupe Gambardella.

Le défenseur de l’OL intègre un pool de jeunes espoirs du football

Le natif de Dijon rejoint chez By and For un groupe de talents français en devenir parmi lesquels le milieu marseillais, Rayan Hassad, le défenseur monégasque, Jules Bery ou l’attaquant montpelliérain, Axel Gueguin. Tous derrière la tête de liste qu’est Antoine Griezmann.