OL: Ce que l’Europe a rapporté à Lyon depuis 10 ans

L’OL est le deuxième club français au cumul des primes gagnées de l’UEFA sur dix ans.

Après le PSG qui s’invite chaque saison au rendez-vous de la Ligue des champions sur la dernière décennie écoulée vient l’Olympique Lyonnais. Au total des primes cumulées sur les dix dernières saisons européennes, l’OL devance son rival l’OM, pourtant plus régulièrement qualifié.

L’OL derrière le PSG mais devant l’OM au cumul des primes

La différence se fait sur les années de présence dans la plus prestigieuse et lucrative Ligue des champions. Et aussi sur le parcours des Gones en 2020, dans une édition mouvementée en raison de la propagation du virus Covid dans le monde et d’un final four monté au pied levé par l’UEFA pour décider du sort de la compétition. L’Olympique Lyonnais y a participé, il s’est incliné en demi-finale, face au futur vainqueur du format, le Bayern Munich. Cette édition 2019-2020 de la C1 a rapporté plus de 90 millions d’euros au club. Un record.

Plus de 277 M€ gagnés entre la Ligue des champions et la Ligue Europa

Au total, selon nos mesures à Sportune, l’OL cumule 277,41 millions d’euros sur la période soit une moyenne à 27 millions d’euros par édition, soit un peu moins qu’une campagne de C1, même si elle est ratée et plus que la Ligue Europa, sauf à la gagner. Lyon a déjà fréquenté les deux dans une même saison, en 2017, avec une élimination de la phase de groupes de la Ligue des champions suivie d’une demi-finale perdue face à l’Ajax en C3.

Ce que l’Europe a rapporté à l’OL depuis 10 ans

2023 = –

2022 = 17,970 M€ (C3)

2021 = –

2020 = 91,213 M€ (C1)

2019 = 69,637 M€ (C1)

2018 = 12,091 M€ (C3)

2017 = 38,613 M€ (C1) + 6,008 M€ (C3)

2016 = 41,878 M€ (C1)

Total = 277,41 M€