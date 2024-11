OL – ASSE. Un derby pour un demi-million d’abonnés

Diffusé par DAZN, le derby OL – ASSE ne sera pas accessible à tous.

C’est un derby qui déchaîne les passions localement en région Auvergne-Rhône-Alpes, de surcroit car il est le premier depuis près de deux ans et demi. Si le Groupama Stadium de Lyon sera plein à déborder ce dimanche soir, pour le choc OL – ASSE, l’effervescence en revanche, ne sera pas vraiment la même derrière les écrans TV. Tout du moins, pas pour tous.

Car ce derby au pied des Alpes sera à voir sur DAZN, nouveau diffuseur majoritaire de la Ligue 1, avec huit des neuf rencontres par journée. Dont l’affiche dominicale en prime time. Seulement depuis son arrivée sur le marché français, la plateforme britannique peine à convaincre les suiveurs de football qui ne sont pas aussi nombreux qu’elle le souhaitait, à jusqu’ici s’abonner.

DAZN compte près d’un demi-million d’abonnés au jour d’OL – ASSE

Elle vise un minimum de 1,5 millions pour espérer rentabiliser son produit, mais ils sont à ce stade, selon les dernières informations de L’Equipe, 500 000 environ. Comprendre que c’est l’audience maximale que peut viser cet OL – ASSE en terme d’écrans, car il peut y avoir plusieurs personnes devant un même téléviseur.

Un demi-million c’est modeste, mais il y a déjà eu plus faible visibilité dans l’histoire des matchs entre Lyon et Saint-Etienne quand, en 2010-2011, Orange avait des droits de diffusion. Ils étaient tout au plus 300 000 plus, le 29 octobre 2011, à pouvoir accéder au derby, à l’époque à Lyon mais alors disputé sur la pelouse de Gerland.