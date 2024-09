OL: 5 Directeurs sportifs libres pour remplacer David Friio

L’Olympiue Lyonnais a écarté son directeur sportif, David Friio.

Neuf mois après son arrivée au club, David Friio a été délesté hier vendredi par l’Olympique Lyonnais, de ses fonctions de directeur sportif. Lui est reproché le résultat du marché des transferts de l’été, où le club a beaucoup dépense (près de 80 millions d’euros et plus de 100 à l’ajout des levées d’options d’achats), sans réussir à vendre à la hauteur de la promesse faite à la DNCG (100 M€ de cessions avaient été annoncées).

David Friio paie les conséquences du mercato estival de l’OL

Par communiqué, l’OL a donc « dispensé d’activité son directeur sportif, David Friio, dans l’attente d’une décision à venir dans les jours prochains ». Si selon L’Equipe il ne devrait pas être remplacé « dans l’immédiat », il y a sur le marché des directeurs sportifs libres des profils plus ou moins idoines avec le projet lyonnais. On pense évidemment en premier, et certains supporters des Gones également, à Juninho Pernambucano qui occupa le même poste au même club pendant trois ans. Depuis, son nom revient épisodiquement dans les couloirs du Groupama Stadium.

Des anciens, des profils italiens, ou un (autre) ex de l’OM

Dans un registre d’anciens du club ayant embrassé la fonction, il y a aussi Eric Abidal qui la campa avec le FC Barcelone. Depuis, mis à l’avant de l’actualité pour des raisons extra-sportives, il se fait discret. Mais son retour au service d’une direction sportive ne serait pas exclu. Autrement que les ex, les pistes italiennes ont le vent en poupe si l’on en juge par l’arrivée récente de Frederic Massara, au Stade Rennais. Justement, Walter Sabatini anciennement à la Lazio, la Roma, la Sampdoria, Bologne ou récemment Salernitana n’a plus de fonction depuis le début de cet été. C’est aussi le cas de l’ancien défenseur italo-argentin, Nicolás Burdisso, devenu dès la fin de sa carrière le directeur sportif de Boca et dernièrement de la Fiorentina, depuis le commencement de la saison 2021, jusqu’au mois d’août dernier.

Enfin, si lOlympique Lyonnais lorgne sur les ex marseillais, comme le club l’a fait en enrôlant David Friio, son ancien acolyte phocéen, l’Espagnol Javier Ribalta demeure libre lui aussi depuis qu’il a quitté des fonctions proches de directeur du football de l’OM au mois d’octobre dernier.

Suivez la chaîne Sportune sur WhatsApp, pour ne rien manquer de nos actualités, profiter d’informations, d’images ou de vidéos exclusives et de nos reportages et lives sur les terrains sportifs