Mike Maignan signe un nouveau contrat majeur… jusqu’en 2032

L’histoire se poursuit et pour longtemps, entre Mike Maignan et Uhlsport.

Ça bouge dans l’environnement de Mike Maignan. En cette période de mercato qui s’intensifie, c’est moins du côté sportif – bien que son nom ait épisodiquement circulé au PSG qui l’a formé -, sur le terrain extra-football des partenariat sportifs. Car après avoir quitté Nike, pour rejoindre la marque concurrente Adidas, au printemps dernier, le gardien de l’équipe de France et de l’AC Milan vient de parapher un nouveau contrat majeur.

Mike Maignan et Uhlsport prolongent à très long terme

C’est celui qui le lie à la marque allemande Uhlsport, qui lui fournit ses gants. En l’espèce c’est un nouveau bail d’une durée particulièrement longue que les deux ont signé conjointement : il est de huit ans avec pour fin la saison 2032. « Ce renouvellement nous mènera vers de nouveaux projets. Et j’espère qu’ensemble, nous inspirerons la prochaine génération de gardiens de but et créerons des vocations pour les jeunes filles et garçons », a notamment commenté Maignan selon les propos que rapporte son partenaire commercial.

La tête d’affiche de l’équipementier allemand

Mike Maignan est la tête d’affiche des gardiens français associés à Uhlsport, aux côtés d’Alphonse Areola et de jeunes espoirs du football national à ce poste : le Lyonnais Mathieu Patouillet, le Havrais Paul Argney, le Parisien Obed Nkambadio, le Toulousain Mathys Niflore, le Strasbourgeois Robin Risser ou le Lillois Lisandru Olmeta.