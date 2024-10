MHSC – OM. Qui va gagner ce match selon les bookmakers ?

Montpellier reçoit mais c’est l’OM le favori ce dimanche soir.

Montpellier reçoit l’Olympique de Marseille pour un choc attendu en Ligue 1, ce dimanche soir, en clôture de la 8e journée. Selon les bookmakers, l’OM part nettement favori pour s’imposer, mais attention aux surprises que pourrait réserver le MHSC sur ses terres. Les enjeux de cette rencontre offrent des scénarios variés et intrigants.

Les cotes pour la victoire sont sans appel : l’OM est donné favori avec une cote à 1,7, ce qui reflète une confiance claire dans les chances des Marseillais de repartir avec les trois points. En revanche, une victoire du MHSC est cotée à 4,1, ce qui laisse envisager que les Héraultais devront réaliser un match parfait pour espérer l’emporter. Le match nul, quant à lui, affiche une cote de 3,85, signe qu’un partage des points est loin d’être improbable dans cette confrontation.

Du côté des résultats exacts, les tendances misent sur un succès relativement serré pour Marseille. Un 1-0 en faveur de l’OM, côté à 7, est considéré comme l’un des scénarios les plus probables, mais un 2-1 pour les Phocéens à 6,4 n’est pas à exclure non plus. Si Montpellier parvenait à surprendre, le 1-0 pour les locaux, coté à 13, pourrait bien devenir une réalité, mais c’est le score de 1-1 à 6,2 qui semble être le scénario de match nul le plus anticipé.

L’OM vainqueur avec Greenwood buteur à Montpellier ?

Quant à un succès plus large de Marseille, des cotes comme le 0-3 (11) ou encore le 0-4 (21) montrent que les opérateurs considèrent également la possibilité d’une démonstration offensive de l’OM.

Sur le plan offensif, Mason Greenwood, coté à 2,15, est considéré comme le joueur le plus susceptible de marquer pour l’OM. Le jeune anglais, en forme et heureux futur double papa, pourrait bien faire la différence dans ce match. Luis Henrique (2,65) et Elye Wahi (2,7) contre son club formateur, sont également attendus pour faire trembler les filets, notamment avec la vélocité et la qualité de frappe de Wahi, qui pourrait poser des problèmes à la défense marseillaise.

Côté Montpelliérain, les attaquants Akor Adams (3) et Arnaud Nordin (3,75) pourraient être les principaux dangers offensifs. Wahbi Khazri (3,77), avec son expérience, pourrait aussi se montrer décisif sur coups de pied arrêtés ou dans le jeu.

Les bookmakers placent donc Marseille en tête, mais un résultat nul ou même une victoire surprise de Montpellier n’est pas à écarter. Tout va dépendre de la capacité du MHSC à contenir les offensives marseillaises et à exploiter les failles défensives de l’OM.