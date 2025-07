MHSC. Montpellier dévoile son nouveau maillot domicile 2025-26

Le MHSC a dévoilé son maillot principal pour la saison qui débute.

Le Montpellier Hérault Sport Club a présenté sa nouvelle tunique domicile pour la saison 2025-26. Ce maillot arbore une double couleur d’orange et de bleu en principale, accompagnée d’un motif de vagues situé au niveau du dos. Le design intègre un scapulaire et des détails assortis au short orange sur les manches et le col.

« Ici c’est la Paillade » inscrit au dos

L’inscription « Ici c’est la Paillade » figure au dos de la tunique, tandis qu’un logo cœur en silicone satin orne l’avant du maillot. Cette nouvelle tunique est confectionnée avec la technologie Nike Dri-FIT, le tissu est composé à 100% de polyester. L’empiècement en mesh dorsal et le tissu anti-transpiration constituent les éléments principaux de cette conception orientée vers les performances.

Ce nouveau maillot domicile succède à la précédente tunique et sera porté par l’équipe première du MHSC lors des rencontres à domicile de la saison 2025-26 que le club disputera en championnat de Ligue 2. Il est désormais disponible pour les supporters du club héraultais.