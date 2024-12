Léon Marchand n°1 de l’année sur Google. Top 10 des athlètes les plus recherchés en France

Camé-Léon Marchand, qui gagne décidément sur tous les terrains !

C’est assez rare pour être souligné, de surcroît dans une année d’Euro qui devance d’ailleurs les Jeux Olympique de Paris en volume de recherches, mais en 2024, au top 10 des athlètes ayant généré le plus de requêtes à leur nom sur Google, il n’y a qu’un seul footballeur : la pépite de l’Espagne et du Barça, Lamine Yamal. Et pas l’ombre d’un joueur français.

Dix athlètes qui représentent neuf disciplines différentes

Rarement aussi ce classement a-t-il autant hétérogène en pratiques disciplinaires. Les dix les plus recherchés représentent neuf disciplines, la natation étant classée deux fois par Florent Manaudou. Et bien sûr Léon Marchand. Le roi Léon, premier en toutes circonstances, des bassins au plus important moteur de recherche du web.

Google ne donne pas le volume, mais c’est bien lui le Toulousain, la grande révélation nationale de cette année 2024 qui s’achève. Il est passé en un seul été de nageur talentueux, mais seulement connu des suiveurs de son sport, à la renommée internationale et le statut de nouvelle idole du sport français. Signe de sa performance hors norme, il double Teddy Riner sur Google. Jusqu’alors, le judoka y faisait pourtant référence.

Les 10 athlètes les plus recherchés sur Google en France en 2024

Leon Marchand

Teddy Riner

Imane Khelif

Lamine Yamal

Simone Biles

Florent Manaudou

Lebron James

Benoit Saint-Denis

Felix Lebrun

Tony Estanguet

