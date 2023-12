Mbappé signe avec un géant allemand de l’électronique

Kylian Mbappé rejoint l’entreprise d’électronique, Loewe.

Entre deux matchs de Ligue des champions et de Ligue 1, Kylian Mbappé prend du temps pour les partenariats extra-sportifs. S’il sélectionne les marques avec lesquelles il s’entoure, son portefeuille de collaborateurs s’étoffe de plus en plus. Avec une appétence certaines pour les marques premium, que ce soit dans l’habillement (Dior, Nike), ou les accessoires (lunettes Oakley, valises Rimowa ou montres Hublots).

Kylian Mbappé s’associe à la marque allemande Loewe

Sa dernière association est signée pour une marque allemande internationale, spécialiste de l’électronique grand public. Loewe, son nom, produit principalement des TV et tout ce qui les entourent dans l’univers du home-cinéma. « Je suis ravi de m’associer à Loewe, une marque de technologie haut de gamme allemande vieille d’un siècle, pour lancer une nouvelle gamme de produits extraordinaire », écrit l’attaquant du PSG sur son compte Instagram.

Loewe est présent dans 45 pays sur toute la surface du globe et compte 2 500 collaborateurs. La présence de Kylian Mbappé en son sein d’ambassadeur permettra d’augmenter sa notoriété internationale. Quant au joueur, cela augmente sa valorisation commerciale que le magazine Forbes estime à près de 20 millions de dollars, en 2023.