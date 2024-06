Real Madrid: Mbappé présenté en même temps que le nouveau maillot ?

Le Real Madrid se prépare à entrer dans une période charnière avec l’officialisation envisagée imminente du transfert de Kylian Mbappé dans ses rangs. Un événement que le champion d’Europe pourrait coupler à la révélation de son nouveau maillot domicile de la saison 2024-2025. L’attaquant français, actuellement en préparation avec l’équipe de France, est attendu à Madrid le jeudi 6 juin.

Le club espagnol prévoit d’organiser un grand événement au Santiago Bernabeu pour accueillir leur nouvelle recrue de prestige. Ce sera une journée marquante pour le Real Madrid, symbolisant non seulement l’arrivée d’un des meilleurs joueurs du monde, mais aussi le lancement d’une nouvelle ère pour le club. A cette occasion pourrait aussi être officialisé le maillot.

Here we go 👀

Real Madrid Home Kit 2024/25 😇

Mbappé 🫣

Rated: 8/10 👏#Mrjersey pic.twitter.com/gk0sBzSFin

— Mr.Jersey (@jerseyfirstlook) May 19, 2024