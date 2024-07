Mbappé: Combien de followers a-t-il gagné au jour de sa présentation avec le Real Madrid ?

En rejoignant le Real Madrid, Kylian Mbappé a gagné beaucoup de nouveaux followers sur les réseaux sociaux.

C’était un show à la stature d’une rock-star, une présentation déroulée sans accroc dans un stade Santiago-Bernabeu plein comme un oeuf. Kylian Mbappé a été présenté ce mardi par le Real Madrid, à la presse et ses nouveaux supporters et l’attaquant français a vécu le moment comme l’un des événements les plus marquants de sa carrière de footballeur.

Grosse poussée d’audience sur l’Instagram de Mbappé

Rejoindre le Real Madrid s’est aussi revêtir le maillot du club le plus suivi au monde sur les réseaux sociaux : près de 400 millions au cumul des principaux que sont Twitter (X), Instagram, Facebook et TikTok. C’est nouveau pour Kylian Mbappé, jusqu’alors individuellement plus suivi que le PSG, son précédent club.

Hier était son jour et l’occasion pour lui d’engranger de nouveaux abonnés. Etant le plus influent sur le réseau d’images Instagram, c’est naturellement là qu’il a généré le plus de nouveaux followers. Selon nos mesures à Sportune, sur la base des donnes de Socialblade, Kylian Mbappé a gagné 386 039 abonnés sur la seule journée du 16 juillet. Ils sont désormais plus de 120 millions à « liker » sa page. Instagram est la seule plateforme via laquelle il a communiqué sur sa présentation ce lundi. Par ailleurs, il s’est lui même abonné à 12 comptes en plus ce même jour, qui portent à 443 le nombre des « suivi(e)s ».

Un millier de followers gagnés ailleurs au jour de son arrivée au Real Madrid

Sur les autres réseaux sociaux, le capitaine des Bleus n’a pas de TikTok et son Facebook est de plus en plus délaissé ; sa dernière publication remonte au mois de mai à son départ. Et il n’a que deux posts sur les deux dernières années. Il a gagné sur sa page à l’oiseau bleu 1 422 followers, pour un total de plus de 17 millions. Son activité étant moindre, son Facebook est le seul de ses trois réseaux sociaux qui perd parfois plus d’abonnés qu’il n’en gagne dans une journée, à l’exemple du 14 juillet (-305).

Enfin sur X, anciennement Twitter, Kylian Mabppé n’a généré que 1 801 abonnés supplémentaires ce mardi. C’est peu sachant que la vielle il faisait mieux avec 2 602 suiveurs en plus. A un peu plus de 14 millions au cumul, c’est aussi là qu’il est le moins suivi.