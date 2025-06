Max Verstappen dans le viseur de Mercedes, Red Bull et Aston Martin

Max Verstappen est un pilote très sollicité.

Alors que tout le monde dans le paddock guette la possibilité pour Max Verstappen d’être remplacé après la course du GP d’Autriche, en cas d’accrochage et de pertes de ses points de licences, dans les coulisses, la rumeur autour de l’avenir du quadruple champion du monde néerlandais gronde sérieusement. L’occasion pour Sportune, de faire le point.

Mercedes, Aston Martin et Red Bull, sont les trois cibles le plus souvent nommées pour proposer un avenir à Max Verstappen. Certes sur le papier, le pilote dispose d’un contrat avec Red Bull Racing jusqu’en 2028, mais, comme nous l’avons déjà révélé, les clauses de fidélités de 2027 et 2028 ayant été levées l’an dernier, le quadruple champion du monde sera libre dès la fin 2026. Mais dans le cas ou il ne termine pas 3ème du championnat du monde des pilotes, il aura la possibilité de quitter l’écurie autrichienne, pour épouser un nouveau projet la saison suivante.

La situation contractuelle de Max Verstappen est arrivée à un point que l’ensemble des discussions avec d’autres pilotes sont gelées.

Red Bull Racing, la continuité aura un prix

La logique veut que Verstappen continue l’aventure avec Red Bull Racing la saison prochaine. L’écurie autrichienne sera propulsée par un moteur développé en interne et financé par Ford Motors (qui fera son grand retour en F1). Le constructeur américain souhaite la présence de Max Verstappen et serait d’accord pour ajouter un bonus au salaire actuel de 72 millions d’euros pour le garder en 2026 voir 2027. La situation technique de l’écurie de Milton Keynes interroge toutefois le pilote et son entourage.

Mercedes, l’envie et l’hésitation

Le retard sur le contrat de George Russell laisse entendre que le Team Principal et co-propriétaire de l’écurie Mercedes AMG F1, Toto Wolff, envisage sérieusement la piste Verstappen. La communication dans le paddock sur l’avancée du moteur 2026 de la marque allemande n’est pas anodine, comme les déclarations de Wolff à Bloomberg concernant le profil du pilote idéal de la marque Mercedes. Les discussions n’ont jamais été rompues depuis 14 mois, mais elles achoppent sur les exigences du clan Verstappen pour un futur contrat. Sont demandés un salaire de 100 millions d’euros annuels, le statut de pilote numéro 1, des exigences drastiques sur les obligations sponsoring, des visites usines et événements divers. Ainsi que sur la durée du contrat : Wolff souhaite un accord de trois ans, le clan Verstappen viserait plutôt un bail de 5 ans. Le salaire serait aussi contesté, sans que l’on ait précisément l’ordre de grandeur de la contre-proposition du manager autrichien. Une piste qui retarde l’établissement d’un line-up pour Mercedes AMG en 2026, car Wolff cherche à joindre personnellement Max Verstappen, pour négocier avec lui et le convaincre.

Aston Martin, l’ambition et un frein

La rumeur en début de saison, d’une proposition d’un contrat de 1 milliard d’euros (200 millions par saison, pendant 5 ans) n’était exacte. Propulsée par Honda Motors en 2026, avec une monoplace conçue par Adrian Newey, la piste Aston Martin est séduisante sur le papier, d’autant que le l’équipe de Silverstone a les moyens de ses ambitions. Toutefois, la véritable offre serait plus de 50 millions d’euros par saison, des parts dans l’écuries et un bonus de titre équivalent au salaire. Lawrence Stroll, le propriétaire de l’écurie cherche à inclure Honda Motors et Aramco/PIF (Arabie Saoudite), dans son montage. Reste la partie sombre du deal, car Adrian Newey a indiqué que l’écurie dans son ensemble ne serait compétitive qu’à l’horizon 2027-2028.

Alpine, Audi, les troubles fait du marché des transferts

Oui, Alpine pourrait faire une offre de dernière minute et retarder le processus d’avenir. C’était la stratégie l’année dernière autour de Newey avec Carlos Sainz, et cela a décalé de 10 à 15 jours les négociations initiales. Flavio Briatore pourrait proposer une offre hors norme au clan Verstappen. Idem pour Audi, qui va chercher en 2027 à construire une offensive et montrer qu’elle a les moyens de ses ambitions avec une grosse proposition.

L’avenir de Max Verstappen est donc loin d’être décidé…