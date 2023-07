Un roadbook inédit de Strava pour les meilleurs segments du Tour de France

Une autre lecture des performances du Tour de France par l’application Stava.

C’est une application que les cyclistes connaissent bien, qui mélange à la fois les composantes d’un réseau social, de la performance, ou du conseil aux pratiquants. Strava est associée au Tour de France, celui des hommes et des femmes et le rapprochement fait sens, puisque 75% du peloton de la course en use régulièrement.

Un guide des meilleurs KOM sur Strava en marge du Tour de France 2023

Pour l’édition 2023, l’App’ californienne a édité un roadbook condensant certaines des meilleurs segments, où passent les coureurs de la course. En langage Strava cela s’appelle des KOM, que se disputent les professionnels de la discipline comme les amateurs. Cela permet de mettre en évidence des performances parfois remarquables de cycliste anonymes, mais néanmoins chevronnés.

Christophe Laporte le plus rapide sur le segment de la Côte de Béguey

Pour exemple, celui de ce vendredi 7 juillet, au jour de la septième étape en Mont-de-Marsan et Bordeaux, se dresse la Côte de Béguey, au kilomètre 131. Longue de 1,16 kilomètres à 4,45% de moyenne, elle a pour recordman sur l’application, un certain Christophe Laporte, en 2 minutes et 4 secondes. A chaque KOM, Strava ajoute la moyenne des pros (ici 2’07 »), celle des amateurs (3’46 »), plus le temps de différence (59 secondes).

Ce ne sont pas toujours les pros qui font les meilleures performances

Chaque segment a aussi son anecdote : « Le KOM appartient à Christophe Laporte depuis la 19e étape du Tour 2021. Ce jour-là, il faisait partie d’un. groupe de contre-attaque mais il ne parviendra pas à reprendre Matej Mohoric, échappé vers la victoire ». Ce ne sont pas toujours les pros « qui gagnent ». Ainsi ce samedi 8 juillet, le KOM de la Côte de Masmont appartient à Théo Vimpère (voir images ci-dessus), certes un ancien du monde professionnel, qui ne l’était plus au moment de sa performance. Ce même jour, le segment de la Côte de Condat-sur-Vienne a pour plus rapide un certain Nicolas Hamon, un spécialiste de la course scratch dont il fut champion de France, en 2022.