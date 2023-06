Stade de Reims: Torse rouge et manches blanches, le maillot domicile dévoilé

Au tour du Stade de Reims en Ligue 1 de dévoiler son maillot domicile de la saison 2023-2024.

Le Stade de Reims dévoile ce jeudi 8 juin, son maillot domicile de la saison 2023-2024 prochaine. Les couleurs, le rouge et le blanc sont naturellement respectée, sur le torse pour la première les manches l’autre. Cette édition 2023-24 apporte une évolution marquante : un motif en ton sur ton, composé de l’entrelacement répété du blason rémois, habille l’avant du maillot, pour marquer l’identité du club et de la ville.

Mélange de tradition et de modernité pour le maillot domicile 2023-2024 du Stade de Reims

Le col est profilé et coloré, pour donner une touche sportive à l’ensemble, avec une patte de boutonnage, pour le confort des joueurs sur le terrain. Le bout des manches est orné d’un fin liseré rouge mettant en valeur le nom de la ville, REIMS inscrit en lettres majuscules. À l’arrière, le maillot laisse place au nom et au numéro des joueurs rémois, avec la présence discrète et répétée du logo Umbro en ton sur ton.

Disponible à la vente en juillet au même prix que ceux de la saison qui s’achève

Ce nouveau maillot domicile de Umbro pour le Stade de Reims se veut être un mélange de tradition et de modernité. Il sera disponible à la vente au début du mois de juillet, en deux versions Authentic ou Replica. Les prix resteront les mêmes d’une saison à l’autre.