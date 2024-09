L’OL signe avec Free

Free, nouveau partenaire officiel de l’OL

Jamais deux sans trois dit l’adage. Free le respecte à la lettre. Car en plus du PSG et de l’OM annoncés ce même jour de vendredi, l’opérateur de téléphonie, accessoirement partenaire associé à la diffusion du championnat de France de Ligue 1 (via des extraits des temps forts des matchs, proposés en quasi direct), a signé avec l’Olympique Lyonnais.

Comme avec le PSG et l’OM, Free signe avec l’OL

Une collaboration à l’identique de celle nouée avec les deux clubs rivaux des Gones. A savoir que Free produire et diffusera du contenu exclusif à l’attention des fans de l’OL, tourné dans le cadre de live des rencontres domiciles et extérieures, d’interviews ou de reportages en au plus près de la vie du groupe de Pierre Sage.

Free devient pour l’occasion un partenaire de l’Olympique Lyonnais sans que l’on ne sache ici non plus jusqu’à quand est signé le contrat entre les deux marques désormais liées.