F1: Un équipementier pour la Formule 1

Puma est un nouveau fournisseur et distributeur pour la F1.

La marque de sport Puma a signé un accord pluriannuel pour devenir le fournisseur officiel sous licence et distributeur exclusif de la Formule 1. Cela permettra à l’équipementier allemand de créer des vêtements, des chaussures et des accessoires à l’effigie de la Formule 1, ainsi que de fournir l’équipement du personnel et de créer des vêtements pour les fans de ce sport. Le contrat inclut également les droits exclusifs de vente de vêtements pour les fans de la F1 et pour les dix équipes qui se retrouveront sur le circuit à partir de 2024.

Puma possède une riche histoire dans le sport automobile, ayant développé des combinaisons ignifuges, des chaussures de course et d’autres équipements de course de haute performance pour les pilotes de F1. La marque est également devenue l’un des principaux fournisseurs d’équipements de course et de collections lifestyle dans le domaine du sport automobile, avec des partenaires clés tels que Mercedes-AMG Petronas F1, Scuderia Ferrari, Alfa Romeo F1 Team Stake, BMW M Motorsport et Porsche Motorsport. Ce partenariat offre à la marque l’opportunité de renforcer sa position dominante dans cette discipline, en attirant une base de fans plus large et en s’adressant à des groupes de consommateurs plus variés.

Stichd gérera les magasins de vente au détail destinés aux supporters pendant les week-ends de course

Stichd, filiale de Puma spécialisée dans les vêtements de supporters sous licence, ainsi que dans le bodywear et dans les maillots de bain, gérera en exclusivité les magasins de vente au détail destinés aux supporters pendant les week-ends de course. Ces boutiques vendront des produits sous licence de Formule 1 ainsi que des répliques de vêtements d’équipe, des vêtements de supporters et des collections d’éditions spéciales des dix équipes de la grille de Formule 1, ainsi que des légendes de la F1. Cette collaboration permettra aux fans de la F1 d’acheter des produits sous licence officielle de la Formule 1 lors des week-ends de course, et de se sentir plus connectés au sport qu’ils aiment.

La popularité croissante de la Formule 1

La Formule 1 connaît une popularité croissante depuis quelques années, avec des fans de plus en plus jeunes et de plus en plus diversifiés. Les audiences télévisées cumulées ont également augmenté pour atteindre 1,5 milliard de téléspectateurs ; dans le même temps, la fréquentation des courses a atteint des niveaux records en 2022, et le sport continue de se développer sur les réseaux sociaux. Ce partenariat offre donc à Puma l’opportunité de renforcer sa position dominante dans cette discipline, en s’adressant à un public plus large et plus diversifié, en appliquant l’inspiration des équipements de course à la mode, en dehors des pistes, et en traduisant la culture du sport en collections streetwear originales.