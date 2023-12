Arthur Fils signe avec l’équipementier de Djokovic et Medvedev

Valeur montante du tennis français et mondial, Arthur Fils a l’intérêt des marques sponsors de sa discipline.

Le Français du tennis qui monte, Arthur Fils, s’engage avec Lacoste en tant qu’ambassadeur à partir du 1er janvier 2024. À seulement 19 ans, il a déjà remporté son premier titre ATP et s’est positionné comme le plus jeune joueur du top 50 masculin depuis juillet 2023. Il rejoint la marque au crocodile pour une collaboration à long terme. Pour ses débuts en carrière, Arthur Fils évoluaient avec des produits signés Asics.

Asics c’est fini, Arthur Fils signe avec Lacoste

« Je suis très heureux de rejoindre Lacoste aujourd’hui, qui symbolise pour moi l’élégance, l’authenticité et l’union entre style et performance sportive », s’enthousiasme le jeune homme. « Lacoste fait partie de l’imaginaire du tennis et représente une histoire forte, marquée par l’héritage de René Lacoste et la légende des Mousquetaires. Pour moi, rejoindre Lacoste aujourd’hui, c’est faire partie d’une maison à la fois iconique et à taille humaine, et m’assurer d’un accompagnement d’excellence au quotidien, comme pour les grands tournois. »

« C’est un honneur pour nous de compter Arthur Fils parmi les ambassadeurs du crocodile », ajoute le patron de Lacoste, Thierry Guibert. « Sur le terrain comme en dehors, son énergie est contagieuse et son humilité nous fascine. La professionnalisation d’Arthur est une suite logique dans son parcours, tout comme elle l’est pour nous de l’accompagner dans chacune des étapes vers la victoire. Par ailleurs, sa volonté d’inspirer les prochaines générations de joueurs et de laisser une empreinte durable dans le monde du tennis, tout en restant fidèle à ses racines, est en totale adéquation avec les valeurs que nous partageons. »

Ambassadeur textile et optique de l’équipementier du n°1 et n°3 mondial

Lacoste accompagne déjà des joueurs comme Novak Djokovic, Daniil Medvedev et Grigor Dimitrov depuis le printemps dernier. Ce partenariat prévoit pour Arthur Fils qu’il porte les produits textiles et optiques de son nouveau partenaire, à la fois sur les courts de tennis et en dehors, dans son quotidien.