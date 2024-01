Paris FC : « 1 Match / 1 Cause », la nouvelle levée de fonds solidaire du PFC

« 1 Match / 1 Cause », le nouveau programme que soutient le Paris FC.

Après la gratuité des tribunes, le Paris FC innove une nouvelle fois en lançant l’initiative « 1 Match/1 Cause ». Cette campagne vise à organiser des levées de fonds dédiées à des associations caritatives lors de chaque match de Ligue 2 BKT et de D1 Arkema. L’objectif est le suivant : utiliser les rouages du football professionnel pour générer le plus de fonds possibles et apporter un impact significatif à diverses causes.

Lever des fonds pour soutenir des causes carritatives

« Le Paris FC croit en la puissance du sport pour inspirer le changement positif dans notre société. Avec l’initiative « 1 Match/1 Cause », nous mobilisons toutes les ressources à notre disposition pour faire une réelle différence dans la vie de ceux qui ont besoin de soutien. Nous sommes fiers de combiner la passion pour le football avec la générosité pour créer un impact durable », détaille l’ancien joueur du PSG, Raï, désormais ambassadeur du PFC.

<3>Spectateurs et entreprises proches du Paris FC invités à contribuer

Sur le site officiel de la billetterie du club de la Capitale, les supporters souhaitant soutenir la cause du match, le pourront directement sur l’interface, au moment de réserver leurs billets. Les entreprises et les associations qui souhaitent se joindre à l’initiative « 1 Match/1 Cause », peuvent entrer directement en contact avec le Paris FC.