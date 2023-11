Paris FC: Charléty devient gratuit pour tous les matchs de Ligue 2 et de D1 féminine

Le Paris FC rend gratuit l’accès à tous ses matchs de Ligue 2 masculine et de D1 féminine, à compter du 11 novembre prochain.

Le Paris FC devient le premier club de foot dans le monde à offrir la gratuité complète pour tous ses matchs à domicile, au Stade Charléty, à partir de la rencontre contre Bastia le 11 novembre et ce, jusqu’à la fin de la saison 2023-2024. Cette initiative s’applique à l’équipe masculine du Paris FC, engagée en Ligue 2 BKT, ainsi qu’à l’équipe féminine en compétition en D1 Arkema.

Des matchs de Ligue 2 et de D1 féminine gratuits au stade du Paris FC

Il s’agit donc d’une première en Europe, voire dans le monde, pour un club de football professionnel, qui dépasse la gratuité mise en place par des clubs en Allemagne, pour une partie seulement des tribunes. « En tant qu’ancien joueur et citoyen engagé, je me réjouis tout particulièrement de cette opération visant à rendre le foot accessible à sa base populaire », indique l’ex icône brésilienne, Raï, devenu ambassadeur du PFC. « Le foot ne doit pas exclure mais rassembler, c’est un sport qui déchaîne les passions et elles sont encore plus fortes quand elles sont vécues collectivement, dans une grande convivialité. Il est aussi important que le football soit conscient des enjeux sociétaux et joue sa part pour y répondre, en profitant de son exposition. »

Des matchs à domicile associés à des opérations carritatives

La gratuité sera totale, à l’exception des packages VIP ou des places premium du stade. Le Paris FC veut également jouer un rôle sociétal actif en mettant en avant des associations d’utilité sociale à chaque match. Chaque rencontre deviendra une opportunité de sensibiliser les supporters à des causes inclusives. En 2022, les « recettes matchs » ont rapporté un demi-million d’euros sur l’ensemble de la saison au Paris FC, qui peine parfois à attirer du monde dans son écrin du 13e arrondissement, par la faute notamment de l’écrasante concurrence du PSG.