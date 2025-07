FC Nantes. D’une couleur inédite, le maillot extérieur 2025-2026 révélé

Au tour du maillot extérieur du FC Nantes de se dévoiler.

Le FC Nantes a dévoilé sa nouvelle tenue extérieure pour la saison 2025-2026 de Ligue 1. Développée par Macron, cette tunique met en avant l’identité nantaise et son environnement géographique. La couleur dominante de ce maillot inédit est un vert d’eau, teinte située entre l’aqua et le turquoise.

Vert d’eau pour couleur dominante

Cette palette chromatique fait référence aux cours d’eau qui traversent la cité ligérienne – Loire, Erdre et océan – ainsi qu’au surnom de « Venise de l’Ouest » associé à la ville. Le design intègre une carte détaillée de Nantes en sublimation sur la face avant du maillot. Le col coréen et les finitions des manches présentent des contrastes en vert bouteille et crème, apportant une dimension contemporaine au vêtement.

La face arrière arbore l’inscription embossée « Naoned », terme breton désignant Nantes. Les logos Macron Hero et du club sont brodés sur la tunique. La nuque affiche huit étoiles crème symbolisant les titres de champion de France du FC Nantes. La tenue est entièrement fabriquée en polyester recyclé, dans le cadre de la démarche éco-responsable commune au club et à l’équipementier. La conception s’effectue au Macron Campus de Bologne, comme l’indique la mention « Designed in Bologna » à l’intérieur du col. L’équipement se complète d’un short crème à bandes vert bouteille et de chaussettes vert d’eau.