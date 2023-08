FC Metz: Couleur « charbon », le maillot third 2023-2024 révélé

Produit par Kappa, le maillot third du FC Metz est sorti.

Le FC Metz a dévoile ce vendredi son nouveau maillot third pour la saison 2023-2024. Conçu en collaboration avec l’équipementier Kappa, il rend hommage au riche passé industriel de la région mosellane. Arborant une teinte noire représentant le charbon lorrain, il évoque les décennies d’extraction minière au cœur des Houillères de Lorraine.

Clin d’oeil au passé industriel avec le maillot third du FC Metz

Le design du maillot intègre des éléments de fumée blanche, symbole de la productivité des usines locales. Les couleurs grenat, noire et blanche, emblématiques du club, sont présentes sur le col, les extrémités des manches et le maillot. La tunique est ornée de la devise du FC Metz, « Le Feu Sacré ». La Croix de Lorraine et l’emblème de Kappa, l’Omini, figurent également sur le maillot. De plus, le maillot est fabriqué à partir de polyester recyclé, s’inscrivant dans l’engagement écoresponsable du club et de Kappa.

Les supporters peuvent se procurer cette troisième tenue dès à présent au store officiel du FC Metz et en ligne. C’est le dernier des maillots révélés par le club, à une semaine de sa rentrée en Ligue 1.