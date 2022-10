Des crampons signatures dorés et exclusifs pour la victoire de Benzema

Une paire de crampons pour célébrer la victoire de Benzema au Ballon d’or 2022.

Après avoir évoqué, plus tôt dans cette matinée, l’hommage d’Adidas à Karim Benzema sur les réseaux sociaux, l’équipementier du nouveau Ballon d’or 2022 va plus loin, en révélant une paire inédite de crampons blancs et dorés, à l’attention du lauréat du trophée. Elle est d’un modèle X Speedportal dorée, une « édition hyper limitée » précise la marque à son sujet, qui ajoute qu’elle ne sera pas disponible dans le commerce.

Des chaussures signatures pour célébrer la victoire de Benzema au Ballon d’or 2022

« A tout seigneur tout honneur », dit la formule consacrée, Karim Benzema sera donc le seul porteur de ces chaussure qui marquent un chapitre, peut-être l’un des plus importants, de la carrière pourtant très longue et tout aussi riche, de l’attaquant du Real Madrid. Un Real, que justement Adidas habille, alors pour aller plus loin dans la célébration, la marque sort une édition limitée du maillot du collectif merengue, au nom et numéro (son « nueve ») du joueur, inscrits en lettre dorées.

Au contraire des chaussures, cette tuniques sera elle à vendre au grand public, mais dans une durée de temps limitée.