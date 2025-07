Manchester City signe le plus gros contrat de l’histoire de la PL à plus du milliard d’euros

Manchester City a officialisé l’extension de son contrat avec Puma.

Manchester City a officialisé l’extension de son partenariat avec l’équipementier technique Puma, portant la valeur totale du contrat à plus du milliard d’euros sur une durée minimale de 10 ans supplémentaires. L’extension prolonge le partenariat jusqu’à la saison 2034-2035 au minimum, avec une valorisation de 100 millions de livres (115 M€) par saison, d’après les estimations du Manchester Evening News.

Ce montant établit un nouveau record pour un contrat d’équipementier dans l’histoire de la Premier League. Le partenariat initial entre Manchester City et Puma avait débuté en 2019-2020 avec un accord de 10 ans évalué à 75 millions d’euros annuels. Cette revalorisation substantielle reflète les succès sportifs du club et les ventes records de maillots enregistrées au cours des six dernières saisons.

Durant cette collaboration, Manchester City a remporté le triplé historique en 2022-23, quatre titres consécutifs de Premier League, ainsi que plusieurs trophées nationaux pour l’équipe masculine. L’équipe féminine a également décroché la FA Cup et la League Cup. Les équipes de jeunes ont obtenu quatre titres de Premier League 2 avec l’élite development squad et deux FA Youth Cups avec les moins de 18 ans.

Des records de ventes avec le maillot domicile 2022-2023

Sur le plan commercial, le partenariat a généré des records de ventes mondiales pour le club, notamment avec le maillot domicile 2022-23 inspiré de Colin Bell, porté lors de la saison du triplé. L’accord prévoit la poursuite d’innovations produits et marketing, incluant le développement de maillots dans le métavers via Roblox et l’utilisation de l’intelligence artificielle pour la conception.

Puma équipe également d’autres clubs du City Football Group, notamment Melbourne City FC, Girona, Lommel, Mumbai City FC, Montevideo, Palermo, Bolivia, Bahia et l’ESTAC Troyes en Ligue 2.