L’UBB en tête, la LNR revendique des affluences records en Top 14 et Pro D2

Incroyable public rochelais qui remplit son stade Marcel Deflandre à chaque fois que les Maritimes se produisent à domicile.

La saison 2023-2024 du Top 14 et de la Pro D2 enregistre des affluences record, avec des chiffres qui témoignent de la popularité croissante du rugby en France. Selon les dernières statistiques publiées par la Ligue (LNR), un total de 2 204 597 spectateurs ont assisté aux matchs du Top 14, une augmentation de 3,5 % par rapport à la saison précédente, qui avait déjà établi un record historique.

L’UBB à plus de 25 000 par match et La Rochelle à 100 % d’occupation

Dans le championnat élite, l’Union Bordeaux-Bègles (UBB) mène la danse, rassemblant en moyenne plus de 27 000 spectateurs par match. Suivent le Stade Toulousain avec près de 20 000 spectateurs et le RC Toulon avec plus de 17 000. Le Stade Rochelais domine au tau de remplissage avec une occupation maximale de… 100 %, pour une moyenne de 16 739 spectateurs par match. Pour les clubs qui augmentent le plus, la LNR cite le Stade Français Paris (+16 % avec 13 006 spectateurs) et la Section Paloise (+12 % avec 12 605 spectateurs)

La Pro D2 aussi attire du monde dans les tribunes des stades

Le Pro D2 n’est pas en reste, avec 1 148 156 spectateurs depuis le début de la saison, soit une progression de 15 % par rapport à la saison précédente. Le RC Vannes se distingue avec plus de 10 000 spectateurs par rencontre, tandis que le CA Brive attire plus de 8 000 personnes. FC Grenoble Rugby et Provence Rugby franchissent le seuil des 7 000 spectateurs, alors que l’AS Béziers Hérault affiche une hausse conséquente de 29 % par rapport à la saison dernière.