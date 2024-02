Losc: Salaire, valorisation, les chiffres de Jonathan David sur le mercato

Les derniers tours de piste de Jonathan David avec le Losc.

Déjà particulièrement courtisé l’été dernier, Jonathan David est resté une saison de plus dans le Nord qui sera sa dernière, avant départ un nouveau challenge professionnel. Cet été, l’attaquant du Losc entrera dans sa dernière année contractuelle, l’occasion pour le club lillois de le céder et de générer une plus-value sur son transfert.

Jonathan David vaut près du double que payé par le Losc en 2020

Car l’international canadien de 24 ans dépasse les 27 millions d’euros de l’indemnité payée à La Gantoise en Belgique, pour le recruter en 2020. Il est, quatre ans plus tard, valorisé à près du double, à hauteur de 50 millions d’euros par Transfermarkt, un peu plus du côté du Centre international d’étude du sport CIES et jusqu’à 53,1 millions d’euros donnés par la division Football Benchmark de KPMG.

Le contrat d’un cadre du vestiaire lillois

En plus du bénéfice garanti par le départ du prolifique buteur, le Losc fera l’économie de son salaire estimé à un peu plus de 2 millions d’euros brut annuels, hors bonus collectifs et individuels. C’est la rémunération d’un cadre, qu’il est, dans le collectif que dirige le technicien portugais, Paulo Fonseca.