LOSC. Salaire, durée, les détails du contrat que propose le Napoli à Jonathan David

L’avenir de Jonathan David s’écrit désormais en pointillés. Alors que l’attaquant canadien du LOSC a officialisé son départ à l’issue de la saison, plusieurs géants européens se disputent sa signature. Parmi eux, le Napoli s’est positionné dans l’espoir de le recruter en remplacement d’un autre ancien des Dogues, Victor Osimhen.

Les Partenopei ont dégainé une proposition longue durée pour séduire l’international canadien. Le club napolitain mise sur un engagement jusqu’en 2029, assorti d’une année supplémentaire en option, permettant ainsi de sécuriser l’avenir du buteur sur le long terme. Cette stratégie contractuelle témoigne de la confiance accordée au joueur de 24 ans dans le projet sportif italien.

Côté rémunération, le SSC Naples propose un salaire annuel de 6 millions d’euros net, positionnant David parmi les joueurs les mieux payés de Serie A. Cette enveloppe financière, bien que légèrement inférieure aux 8 millions évoqués du côté de l’Inter Milan, reste néanmoins très attractive pour un joueur évoluant actuellement en Ligue 1.

Les discussions entre les différentes parties avancent mais butent encore sur certains détails. L’entourage du joueur souhaiterait notamment l’inclusion d’une clause de départ dans le futur contrat, élément qui pourrait faciliter un éventuel transfert ultérieur. Cette demande illustre la volonté de préserver les options du joueur malgré un engagement long terme.

#Napoli have offered to Jonathan #David a contract until 2029 (€6M/year) with the option for 2030 to sign him as a free agent. David’s agent want to include in the deal a release clause. Talks in progress. #Inter and #Juventus are still interested in the striker. #transfers https://t.co/Jul0JFFJl3

— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 26, 2025