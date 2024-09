LOSC: Des débuts timides aussi sur l’audience à la TV

Canal+ diffusait ce mardi soir le premier match de la Ligue des champions entre le Sporting et le LOSC.

Défait (0-2) sur la pelouse du Sporting pour sa rentrée en Ligue des champions, le LOSC n’a pas vraiment fait recette ce mardi soir. Ni sportive, ni financière et pas plus dans la captation du public présent devant les écrans de la télévision pour les programmes de la soirée. Certes diffusé sur Canal+, donc à la seule attention des abonnés à la chaîne cryptée, ce Sporting – Losc a réuni moins du demi-million de téléspectateurs.

Moins du demi-million pour Sporting – Losc sur C+

Plus exactement une audience de 456 000 sur la case horaire, en prime time ce mardi. Selon données partagées par Ozap, cela équivaut à 2,5% des parts d’audience, dont 3,2% sur la cible des 25-49 ans et 1% de la femme responsable des achats de moins de cinquante ans (FRDA-50). Face à la concurrence, cette rencontre de la première journée de la nouvelle Ligue des champions 2024-2025 se classe septième programme le plus suivi des Français.

La soirée a été dominée par France 3 avec le dernier épisode de sa série « La stagiaire », vue par 4,41 millions de téléspectateurs. TF1 est deuxième avec « Koh-Lanta », à 2,96 millions de suiveurs.