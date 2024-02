Losc: Des bénéfices records à plus de 30 M€ en 2023

Sur le plan comptable, la saison dernière du Losc est une réussite. Mais avec quelques nuances.

L’Observatoire du football CIES dressait dernièrement un classement des meilleurs clubs européens sur les opérations de trading, en prenant pour base ceux qui génèrent le plus de plus-values. Le Losc s’y plaçait en référence, premier sur tout le Vieux Continent et en voici ici la preuve comptable, avec le bilan de la saison 2022-2023.

Grâce au trading le Losc bat un record de bénéfices

Les données que Sportune a consulté font état d’un bénéfice net record de 30,342 millions d’euros au 30 juin dernier, supérieur de 8,33 millions et 38% d’une saison à l’autre. Une performance que le club lillois doit moins à son chiffre d’affaires opérationnel net, qui d’ailleurs est en baisse en 2023 sur 2022, qu’au double effet des performances sur le marché des transferts, au bénéfice des cessions de contrats de joueurs et à la réduction des charges, notamment de la masse salariale.

Un chiffre d’affaires pourtant en baisse en 2023

Lesquelles rémunérations, charges incluses, passe de 76,7 millions d’euros en 2022, à 70,4 millions au terme de l’exercice suivant. Au niveau des recettes, le chiffre d’affaires du Losc s’élève à 70,4 millions d’euros et se réparti ainsi : 34,1 M€ des droits audiovisuels, 11,6 M€ des sponsors et partenaires commerciaux, 11,7 M€ de la billetterie, 11,7 M€ du merchandising et 1,3 M€ du reste des produits.