Losc n°1, les clubs d’Europe aux plus grosses plus-values sur 10 ans de mercato

Les bons comptes du Losc sur le mercato.

Le Losc Lille est le club qui a généré le plus de plus-values sur les transferts de joueurs non issus du centre de formation entre 2014 et 2023, selon une étude de l’Observatoire du football CIES. L’Ajax Amsterdam, le RB Salzburg et l’AS Monaco complètent le podium des clubs les plus rentables sur le marché des transferts.

Le Losc domine l’Europe au cumul des plus-values

Le club nordiste affiche un bilan positif de 386 millions d’euros, grâce notamment aux ventes de joueurs comme Nicolas Pépé (recruté libre puis cédé à 80 millions d’euros vers Arsenal), Victor Osimhen (75 millions d’euros [et + 52,5 M€] au Napoli), Rafael Leão (49,5 millions d’euros [+29,3 M€] à l’AC Milan), ou Sven Botman (37 millions d’euros [+29 M€] vers Newcastle).

L’Ajax excelle dans la formation et dans l’art de recruter malin

L’Ajax, également couronné comme étant l’un des meilleures clubs formateurs au monde, se distingue ici aussi, dans sa capacité à recruter et bonifier des joueurs. Citons à cet effet les noms de Antony, De Jong ou Lisandro Martínez. Quant à l’AS Monaco, il se classe quatrième à la faveur de joueurs tels qu’Aurélien Tchouaméni, Thomas Lemar ou Bernardo Silva.

Neuf autres clubs français dans le top 50

Le Stade Rennais, Angers, le FC Lorient, le RC Lens, Montpellier, Strasbourg, le FC Metz, l’OL et l’OGC Nice en queue de classement se hissent aussi dans le top 50 des clubs qui cumulent le plus de plus-values.

Classement des clubs d’Europe aux plus grosses plus-values sur 10 ans de mercato