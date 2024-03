L’OM recrute un nouveau sponsor officiel

L’OM compte un fournisseur officiel en plus.

L’Olympique de Marseille annonce ce mercredi la signature d’un nouveau partenariat avec OMNES Education, un des leaders français de l’enseignement supérieur privé. Cette collaboration voit l’école de management de l’INSEEC, implantée sur le Campus Marseille Provence, s’associer au club phocéen pour offrir un parcours éducatif inédit aux étudiants passionnés par le management et l’industrie du sport.

OMNES rejoint le pool des partenaires de l’OM

Dès la rentrée 2024, étudiants en Bachelor et Master of Science pourront profiter d’une formation académique enrichie par l’expertise du club. Des cours seront parfois dispensés au cœur du Vélodrome, pour une immersion unique dans l’univers du sport professionnel. Ce partenariat ne se limite pas à la formation académique. L’OM et OMNES Education s’engagent à favoriser l’employabilité des jeunes sur le territoire, en particulier ceux issus des quartiers prioritaires de la ville.

« Nous sommes très heureux d’accueillir au sein de la famille OM le groupe OMNES Education en tant que fournisseur officiel », note le directeur commercial de l’Olympique de Marseille, Grégory La Mela. « Contribuer à l’émergence des futurs professionnels du secteur en leur offrant la possibilité de découvrir le fonctionnement d’un club sportif de l’intérieur, tout en leur donnant accès au réseau des partenaires de l’OM, est une belle initiative à laquelle nous sommes fiers de nous associer. »

Un nouveau « partenaire officiel » pour le club

« Nous portons chez OMNES Education les valeurs d’excellence éducative afin de guider les jeunes à trouver leur juste place dans le monde professionnel », ajoute, le directeur du campus Marseille Provence d’OMNES Education, Sylvain Coulange. « C’est donc tout naturellement que nous avons souhaité nouer un partenariat avec le club Olympique de Marseille pour offrir aux jeunes de la région une expérience unique dans la découverte de cet univers du sport, tout en favorisant leur insertion dans le monde professionnel, grâce au rayonnement du club auprès des acteurs économiques partenaires. »

Ce partenariat s’inscrit à la case des fournisseurs officiels de l’OM, au même titre que les marques Cébé, Coca-Cola, EA Sports, Intersport, Onet, Sorare ou Uber Eats.