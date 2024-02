L’OL bat un record de revenus de trading mais reste déficitaire au 1er semestre

Grâce à une riche programmation événementielle au Groupama Stadium, l’OL a tiuré de substantielles recettes de son 1er semestre de la saison 2023-2024.

Comme les résultats sportifs de Pierre Sage et ses hommes sur le terrain, l’Olympique Lyonnais progresse financièrement. Et ce, alors qu’il n’a pas reçu d’aide providentielle de CVC en décembre de l’année dernière, au contraire de 2022. Néanmoins, à l’ajout de charges sur financement de créances et au remboursement anticipé de Prêts garantis par l’état dans le cadre de la crise de la Covid, l’OL accuse un déficit net après impôts de 60,6 millions d’euros au 1er semestre de la saison en cours. Soit autant environ (60,2 M€) qu’un an plus tôt.

Les pertes nettes restent du même niveau au 1er semestre 2023



Ceci étant dit, de bonnes nouvelles ou indicateurs accompagnent ces résultats. Si les droits TV baissent, on l’a dit en raison de l’apport de CVC, que le sponsoring diminue aussi légèrement de 2,4 M€ et 12%, à 16,7 millions d’euros (notamment par la conséquence du sportif et de bonus contractuellement liés) et si le merchandising et revenus de la buvette se stabilisent, les recettes de l’événementiel, elles, explosent de 8,7 M€ et 117% à 16,2 M€ au terme de l’année 2023. Cela est dû à la programmation musicale (concert des Red Hot Chili Peppers notamment), ainsi qu’à l’accueil de la Coupe du monde de rugby en France, dont certains matchs se sont joués au Groupama Stadium.

Entre l’événementiel et le trading, l’OL a des raisons de se rassurer

La progression est en pourcentage exactement la même au niveau du trading (+117% et 51,1 M€, à 94,9 M€) grâce aux cessions des contrats de Bradley Barcola au PSG (40,5 M€), Castello Lukeba à Leipzig (30,0 M€), Romain Faivre à Bournemouth (14,0 M€), Thiago Mendes à Al Rayyan (4,0 M€), Abdoulaye Ndiaye à Troyes (3,0 M€), Karl Toko Ekambi à Abha FC (1,5 M€), Habib Keita à Clermont (1,1 M€) et de Camilo à Akhmat Grozny (0,2 M€).

Programmation et cessions d’actifs poussent le board à l’optimisme

Pour soutenir cette embellie à l’avenir, l’OL avance plusieurs éléments positifs : d’abord le nouvel apport de 50 millions d’euros de CVC, sous conditions de la réalisation des opérations prévues entre le fonds d’investissement et la Ligue, la riche programmation musicale (Taylor Swift, Rammstein et Coldplay), la tenue d’un match du Six Nations rugby, d’un match de préparation des Bleus à l’Euro 2024 et de rencontres prévues dans le cadre des JO 2024 et d’une demi-finale du Top 14 rugby. Par ailleurs, la cession de la franchise OL Reign, bientôt renommée Seattle Reign FC, progresse. Et le groupe confirme sa volonté de céder sa nouvelle LDLC Arena dans le cadre du recentrage de ses activités. Enfin, l’OL Groupe changera prochainement sa dénomination, en devenant Eagle Football Group, en vue d’une transition vers la bourse de New York.