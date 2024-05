L’OGC Nice cherche un nouveau directeur merchandising

L’OGC Nice recrute à la direction du merchandising.

C’est un pote qui devrait connaître un nouvel élan la saison prochaine avec le retour désormais certain, de l’OGC Nice sur la scène européenne. Le GYM cherche un(e) directeur/directrice du merchandising avec notamment pour principale responsabilité de la boutique officielle du club sur la place Masséna et celle des jours de matchs à l’Allianz Riviera.

L’OGC Nice cherche à renforcer son secteur du merchandising

Le poste prévoit aussi de collaborer au plus près des équipes de l’équipementier du club, Le Coq Sportif pour définir les stratégies de ventes et élaborer de nouvelles gammes de produits à destinations des suiveurs du club niçois. Il reviendra aussi au candidat ou à la candidate retenu(e) d’assurer le business du merchandising en ligne en relation avec le groupe Oreca qui l’exploite pour le GYM.

« Un profil polyvalent avec une expertise retail »

La fonction requiert un niveau Bac +5 et 8 ans d’expérience. « Nous recherchons un profil polyvalent avec une expertise retail, une appétence pour le lifestyle, et un tempérament de business developer », écrit sur Linkedin la directrice des partenariats, merchandising et digital, Cynthia Marcou, sous l’autorité de laquelle sera placé le profil élu.