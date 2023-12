Liverpool prolonge de 10 ans le plus vieux sponsoring de l’histoire de la Premier League

Liverpool a prolongé l’union avec le brasseur Carlsberg.

Liverpool FC et Carlsberg ont annoncé la prolongation de leur partenariat de longue date, pour une période de 10 ans de plus. La signature de cet accord portera cette alliance à la durée record de 42 ans, confirmant son statut de partenariat le plus long de l’histoire du club et de la Premier League.

Cette relation unique et durable entre Liverpool FC et Carlsberg a été lancée en 1992, lorsque Carlsberg est devenu partenaire principal du club et a orné le devant du maillot des Reds. Cette période a été marquée par certains des moments les plus emblématiques et célébrés du club sur le terrain, notamment le triplé de coupes inoubliable en 2001, le miracle d’Istanbul en 2005, une Supercoupe de l’UEFA et le triomphe en FA Cup en 2006.

Par la suite, Carlsberg est devenu la bière officielle du club en 2010 et le restera au moins jusqu’en 2034 grâce à ce renouvellement décennal.

L’ancien sponsor maillot de Liverpool est un partenaire fidèle

« Nous sommes absolument ravis de poursuivre notre partenariat avec Carlsberg pour 10 années supplémentaires. La longévité de cet accord témoigne de notre engagement mutuel et du succès de notre partenariat jusqu’à présent, construit sur un ensemble de valeurs partagées profondément ancrées », détaille Ben Latty, le directeur commercial de Liverpool. « Nous avons parcouru un long chemin avec Carlsberg depuis 1992 et nous les considérons comme plus qu’un partenaire, ils sont de véritables supporters du Liverpool Football Club. Ils sont indissociables du club, de nos équipes masculines et féminines, et nous sommes impatients de voir ce que les 10 prochaines années réservent à ce partenariat incroyable. »

« Au cours des trois dernières décennies, nous avons été aux côtés l’un de l’autre dans les bons comme dans les mauvais moments et nous sommes devenus partie intégrante de l’ADN de chacun », renchérit la directrice mondiale des partenariat, Louise Bach. « Le partenariat est profondément ancré dans nos valeurs communes, et nous sommes très enthousiastes pour la prochaine décennie. »

Trois et bientôt quatre décennies passées ensemble

Cette relation solide a permis à LFC et Carlsberg de proposer des campagnes et des produits célébrant l’histoire illustre du club et surtout, ses supporters. Des moments tels que la création de la statue de Bill Shankly, la conception de la bière LFC avec des houblons rouges et la création de canettes commémorant le premier titre de Premier League, ont marqué cette union entre le club et son partenaire.