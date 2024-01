Lionel Messi au casting d’une publicité du Super Bowl 2024

Lionel Messi sera l’une des guests des publicités du Super Bowl, le 11 février prochain.

Lionel Messi fera ses débuts sur les écrans du Super Bowl 2024, en partenariat avec Michelob Ultra pour une publicité diffusée à la mi-temps de l’édition du 11 février. Il s’agit de la première apparition commerciale de Messi lors d’un match de football américain, ce qui élargit encore sa portée au-delà du monde du football.

Lionel Messi ajoute le Super Bowl 2024 à la liste de ses performances commerciales

Le teaser de 15 secondes de la publicité montre Messi s’apprêtant à prendre une bière, mais le robinet est à sec. Le slogan de la publicité indique : « Sur ce Super Bowl, Messi prouve qu’une bière légère supérieure vaut la peine d’attendre. » Bien que la Pulga soit un habitué des publicités, c’est la première fois qu’il apparaîtra dans une publicité diffusée pendant une couverture de football américain. Auparavant, il avait été l’une des figures phares des publicités de l’UEFA Champions League pour Lays et Pepsi.

Chaque années réclames les plus chères de la télévision aux US

Plus récemment, Messi a participé à des publicités pendant la Coupe du Monde Féminine en 2023 avec Budweiser, sous le thème « The World is Hers to Take ». Cette campagne faisait suite à la victoire de Messi à la Coupe du Monde masculine avec l’Argentine. L’événement du Super Bowl sera diffusé sur CBS aux Etats-Unis où le spot sera visible. Le Super Bowl étant l’événement sportif annuel le plus suivi sur le continent nord-américain, les publicités qui lui sont associée sont particulièrement populaires, mais aussi les plus chères du marché.