Ligue des champions. Canal+ rappelé à l’ordre par la DGCCRF

La DGCCRF a épinglé Canal+ pour la diffusion d’un sponsor prohibé en France, pendant ses soirées de la Ligue des champions.

Canal+ vient d’être rappelé à l’ordre par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) pour la diffusion illégale de publicité lors de matchs de football. En cause, la visibilité donnée au sponsor « Plus 500 » sur les maillots des Suisses du Young Boys de Berne lors de rencontres de Ligue des Champions.

Le sponsor des Young Boys n’a pas de légalité en France

Le problème réside dans la nature des services proposés par ce sponsor, spécialisé dans les contrats financiers à risque, dont la publicité est interdite en France par le code de la consommation. Tel que le précise le site Alloforfait à l’origine de l’information, Canal+ aurait dû flouter ce sponsor, tant lors des diffusions en direct que dans les extraits disponibles sur myCanal.

Déjà un précédent sur le groupe BeIn Sports

Si la DGCCRF n’a pas infligé d’amende au groupe, elle lui a intimé l’ordre de cesser ces pratiques. Cette affaire n’est pas sans précédent : en janvier 2023, beIn Sports avait déjà dû renoncer à la diffusion d’un match entre la Juventus et l’Atalanta pour des raisons similaires.