Ligue 2. Qui va monter en Ligue 1 cette saison selon les bookmakers ?

Tout reste à faire en Ligue 2, mais deux équipes ont clairement les faveurs des bookmakers pour l’accession en Ligue 1.

À mi-parcours de la saison de Ligue 2, les bookmakers ont tranché. Actuellement deuxième du championnat sportif, le Paris FC fait figure de grand favori pour la montée en Ligue 1, à égalité avec le leader Lorient, tous deux cotés à 1,40. Le premier doit un regain d’ambition à l’annonce de l’arrivée d’un nouvel actionnaire (la famille Arnault doublé d’un soutien de Red Bull), quand l’autre ambitionne de retrouver l’élite dès la première saison de sa descente.

Le FC Metz, quatrième au classement mais fort de son expérience en Ligue 1, complète le podium des favoris avec une cote de 2,25. Dunkerque, surprenant deuxième, suit avec une cote de 3,00, les opérateurs semblant plus mesurés sur les chances de maintien du club nordiste en haut du tableau.

Plusieurs prétendants crédibles mais deux favoris qui se dégagent

Un groupe d’outsiders se dégage ensuite, composé d’Amiens, Annecy, Guingamp et Laval, tous à 7,00. Si Annecy et Laval sont dans le haut du classement, les bookmakers restent prudents quant à leur capacité à tenir la distance. Bastia et Clermont ferment la marche des prétendants crédibles avec une cote de 10, tandis que Rodez l’équipe surprise de la saison dernière est cotée à 13 ; elle apparaît comme une option moins probable mais néanmoins à suivre.

Cette hiérarchie établie par les bookmakers privilégie clairement l’expérience et les moyens financiers des clubs, au-delà du seul classement actuel. Rappelons que les deux premiers accèderont à l’élite, tandis que les trois suivants disputeront un barrage, d’abord entre eux, puis contre le seizième de la Ligue 1.