Ligue 1: Programme, stats, infos de la 15e journée

A la veille du début de la 15e journée, zoom sur les temps forts du week-end à venir en Ligue 1.

A qui le tour ? S’il n’existe pas en France, comme au Royaume-Uni, une course à l’éviction des coachs du foot, que nos voisins appellent « Sack Race », il n’est pas dur d’avancer les noms des techniciens sur la sellette, qui ne survivront peut-être pas à un nouvel échec ce week-end. Le suivant au plus tard. C’est d’abord le cas de Carles Martinez Novell, l’héritier de Montanier sur le banc du TFC. De plus en plus contesté, il joue une part de son avenir à Lyon, sur le terrain du dernier de la Ligue 1. L’OL d’ailleurs spécialiste en la matière de changements, puisque les Gones ont déjà remercié Laurent Blanc et bientôt Fabio Grosso, alors même que la moitié de la saison n’a pas a été franchie.

A Strasbourg, la situation de Patrick Vieira est moins discutée, mais pas moins discutable. Les Alsaciens enchaînent les contre-performances (voir ci-dessous) et son champion du monde de stratège a sa part de responsabilité. La visite du promu Le Havre à la Meineau sera déterminante pour sa suite. Ailleurs, Régis Le Bris à Lorient et Pascal Gastien à Clermont profitent du crédit favorable qui leur est attribué, au titre des performances passées. Mais la patience a des limites, même pour les techniciens les plus aimés. Elle s’effrite de plus en plus, à mesure que se rapproche le spectre d’une catastrophe sportive.

Même Luis Enrique, pourtant confortable leader de Ligue 1 avec le PSG, ne peut se dire serein. D’autres avant lui on sauté, quand bien même ont-ils été sacrés champions de France. Lui est jugé à l’échelle de l’Europe et nul doute qu’un échec à Dortmund, en qualification pour les huitièmes de la Ligue des champions, serait une tâche sur son CV. En attendant, c’est sans trop de crainte qu’il peut aborder la visite de Nantes ce samedi, les Canaris ayant souvent du mal à s’illustrer sur la pelouse du Parc des Princes.

Top 3 des affiches de la 15e journée pour parier en Ligue 1

Rennes – Monaco

C’est l’affiche de gala de la 15e journée, que l’opposition du Stade Rennais et l’AS Monaco, au Roazhon Park. Les deux équipes sont ambitieuses et l’ont souvent été dans le temps. Entre les deux, l’historique est serré, la saison dernière il a tourné à l’avantage du collectif breton vainqueur chez lui (2-1), après ramené le nul de Louis II à l’aller (1-1). Quid de ce premier acte de la saison 2023-2024 ? Sur Vbet, Rennes gagne à la cote de 2,45 et 2,58 si c’est Monaco. Le nul est plus lointain, à 3,67 et pourtant le premier résultat donné au score exact le plus envisagé : le 1-1, à 5,5.

Notre pronostic :

Match nul

Paris – Nantes

A moins d’un authentique exploit, et en dépit du changement d’entraîneur, couronné de succès pour la première de Jocelyn Gourvennec, le PSG part avec une grande longueur d’avance sur le FC Nantes. Depuis trente ans, les Canaris n’ont gagné que trois fois dans la capitale de France, mais une fois ils y sont parvenus ces dernières saisons : en 2020-2021 sur le score de 2-1. Néanmoins, sur les 10 derniers affrontements des deux clubs, le PSG en a gagné neuf. Le nul, par contre, ne semble pas être une option ; le dernier remonte à dix-sept ans, en 2006 à Nantes (1-1). Sur Vbet, les cotes sont de 1,19 le succès des locaux, 7,19 le nul et 12 la victoire nantaise au Parc.

Notre pronostic :

Victoire du PSG

Lorient – Marseille

Deux équipes en mal de points, les Merlus dans la quête du maintien, leurs adversaires pour tenir le rythme des leaders. La pression est donc aussi forte d’un côté que de l’autre, à l’occasion de ce FC Lorient – Olympique de Marseille. L’avantage est clairement à l’OM qui, si cela se confirme, n’aura bientôt plus perdu depuis dix ans face aux Merlus ; le dernier revers des Phocéens remonte à la saison 2014-2015 au Vélodrome (3-5). Cette différence se traduit par les cotes : 1,8 la victoire de Marseille, 4,3 celle de Lorient et 3,55 le nul.

Notre pronostic :

Victoire de l’OM

La statistique de la journée de Ligue 1

7. Voilà sept matchs consécutifs que Strasbourg n’a pas gagné en Ligue 1. C’est, selon Opta, la plus longue série en cours dans l’élite. Les Alsaciens campent sur trois matchs nuls et quatre défaites. De quoi fragiliser la position de Patrick Vieira sur le banc.

Paris sportif : la cote du week-end

2,38. C’est la cote d’un but signé d’Elye Wahi, ce vendredi soir. Ce sera, pour le jeune attaquant du Racing Club de Lens un match particulier, pour son retour à La Mosson de Montpellier, au club qui l’a formé et révélé au plus haut niveau, avant qu’il ne quitte son cocon pour aller à l’autre bout de la France, cet été.

Bon à savoir: la liste des joueurs suspendus

Déjà sportivement en difficulté, le Clermont foot devra composer pour cette journée, avec ses nombreux joueurs suspendus. Même le coach, Pascal Gastien le sera pour son deuxième match consécutif. Le deuxième (et dernier) aussi pour Alidu Seidu, après son expulsion contre Lens. A ces deux-là vont s’ajouter, Maximiliano Caufriez, Cheick Oumar Jonaté et Maxime Gonalons, pour trois avertissements reçus. Mêmes effets et mêmes causes pour le Brestois Pierre Lees-Melou et le milieu rennais, Nemanja Matic. En plus, il y a les expulsés de la précédente journée : Sotoca au RC Lens et le gardien du PSG, Gianluigi Donnarumma.

Calendrier complet de la 15e journée

Montpellier – Lens (vendredi à 21h)

Rennes – Monaco (samedi à 17h)

Paris – Nantes (samedi à 21h)

Nice – Reims (dimanche à 13h)

Clermont – Lille (dimanche à 15h)

Metz – Brest (dimanche à 15h)

Strasbourg – Le Havre (dimanche à 15h)

Lyon – Toulouse (dimanche à 17h05)

Lorient – Marseille (dimanche à 20h45)