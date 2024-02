Ligue 1: Paris sportifs, stats, infos de la 20e journée

Première journée de Ligue 1 après la fin du mercato de l’hiver.

Au jour d’après. A compter de ce week-end et la 21e journée du championnat, les positions sont figées jusqu’au terme de la saison. Celles des effectifs des 18 clubs en compétition, ils avaient jusqu’à jeudi pour combler tous les manques de la première moitié de l’exercice. Ceux qui ont raté le train n’auront pas le droit à une autre chance, il faudra faire avec jusqu’au soir du 18 mai.

C’est presque un nouveau championnat qui commence, plusieurs équipes l’espèrent ainsi après une première partie en deçà des objectifs. Au carrefour des frustrés, l’OL et l’OM se toisent au tournant. Les retrouvailles ce dimanche, cette fois au Groupama Stadium, ne s’annoncent pas moins tendues sportivement entre les deux clubs. Depuis le 1er rendez-vous avorté beaucoup de choses ont changé, notamment du côté des Gones. Pour le meilleur ou pour le pire ? Ce dimanche soir répondra pour large partie à cette épineuse question.

Cet Olympico est LA grosse affiche de cette 20e journée qui verra aussi, dans un autre style, Metz et Lorient se disputer un match de la peur, quand à l’inverse, Brest recevra Nice, deux équipes nourries par l’ambition commune de poursuivre sur la même lancée. Celle qui mène sur le podium final. Ce qui serait pour l’une ou l’autre, plus qu’espéré au départ.

Top 3 des affiches de la 20e journée pour parier en Ligue 1

Strasbourg – Paris

Cela fera deux mois ce vendredi, depuis le 1er décembre et le déplacement à Reims, que le RC Strasbourg n’a plus perdu, championnat de Ligue 1 et Coupe de France confondus. C’est une statistique rassurante à l’heure de recevoir un PSG rarement défait par le club alsacien ; le dernier revers remontant à la saison 2017-2018 (2-1 à La Meinau). Depuis le commencement des années 2000, Paris n’a cédé que deux fois contre son adversaire strasbourgeois. Malgré son nul concédé dimanche à domicile à Brest (2-2), le club de Luis Enrique se présente en favori, vainqueur à la cote de 1,5 chez Vbet, pour un nul à 4,4 et 5,7 le succès des locaux.

Notre pronostic

Match nul

Nantes – Lens

Affiche haute en couleurs, au sens propre comme au figuré, que l’opposition du FC Nantes et du RC Lens, samedi. Sur les trente dernières saisons, le bilan entre eux est plutôt équilibré ; les Canaris menants 17 victoires à 13 pour 12 partages des points. Les Nordistes n’ont toutefois plus perdu depuis trois ans et restent sur un succès probant à Toulouse. Les Nantais pour leur part se sont quelque peu rassurés en rentrant de Reims avec un bon point et sans prendre de but. Tous les ingrédients convergent vers un match nul coté à 3,27. C’est Lens qui a, légèrement, les faveurs des pronostics de Vbet, à 2,11 la victoire et 3,45 celle des Nantais à La Beaujoire.

Notre pronostic

Match nul

Lyon – Marseille

L’Olympico acte 2 (et demi). Autant qu’au premier au Vélodrome, l’atmosphère est pesante autour des retrouvailles entre l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille. Moins de deux mois après le large succès des Phocéens (3-0) à domicile, aucune des deux formations n’a chassé les doutes qui l’entourent. Et aucune des deux ne doit perdre ce dimanche, pour conserver quelques ambitions. Le nul ne les avantagerait pas pour autant, mais il est sûrement le résultat le plus à même d’éviter de grosses tensions, dans un camp ou l’autre. C’est d’ailleurs le score de 1-1, le résultat le plus envisagé sur Vbet, à la cote de 5,1. Plus largement, l’OM est donné gagnant à 2,58 soit légèrement plus favori que l’OL vainqueur à 2,6. Quant au nul, il paie 3,37 fois la mise.

La statistique de la journée de Ligue 1

12. Face au FC Metz, samedi dernier à l’Allianz Riviera, le gardien de but de l’OGC Nice, Marcin Bulka, a réussi son douzième clean sheet de la saison 2023-2024 (victoire des Aiglons 1-0). Il est le gardien le plus performant en Ligue 1 dans cet exercice devant celui du Losc, Lucas Chevallier (11).

Paris sportifs : la cote du week-end

2,29, la cote du Stade Brestois qui termine dans les 4 premiers du championnat. C’est inimaginable au lancement de la saison, eu égard aux ambitions somme toute modestes mais légitimes du club (le maintien parmi l’élite), avec le budget qui est le sien, l’un des autres plus petits du plateau. Soit 22,9 euros à gagner pour une mise de dix, sachant que sur des saisons à 18 clubs en Ligue 1, cinq des sept équipes à 35 points (commen en compte le SB29) à ce stade de la saison ont fini sur le podium final.

Bon à savoir: la liste des joueurs suspendus

Un deuxième match à purger pur Duje Caleta-Car (Olympique Lyonnais), Jonathan Gradit (RC Lens) et Christophe Hérelle (FC Metz), qui soldent à cette occasion la sanction de la Ligue à leur égard. un deuxième également pour Bénie Traoré (Nantes), qui en compte un autre à la prochaine journée. A ces quatre là s’ajoutent les exclus du week-end dernier : Guillermo Maripan et Denis Zakaria à l’AS Monaco, Bradley Barcola avec le PSG et Ayyoub Bouaddi pour le Losc.

Calendrier complet de la 20e journée

Strasbourg – Paris (vendredi à 21h)

Rennes – Montpellier (samedi à 17h)

Nantes – Lens (samedi à 21h)

Monaco – Le Havre (dimanche à 13h)

Lille – Clermont (dimanche à 15h)

Metz – Lorient (dimanche à 15h)

Reims – Toulouse (dimanche à 15h)

Brest – Nice (dimanche à 17h05)

Lyon – Marseille (dimanche à 20h45)