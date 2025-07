Ligue 1. Ni DAZN, Canal, BeIn ou Amazon, la LFP officialise la société de production

Mediawan Sport produira la nouvelle chaîne dédiée à la Ligue 1.

La Ligue de Football Professionnel a officialisé ce lundi en fin d’après-midi le choix de Mediawan Sport pour assurer la production éditoriale de sa future plateforme de diffusion de la Ligue 1. Cette décision fait suite à un appel d’offres lancé par LFP Media.

Mediawan Sport, filiale du groupe Mediawan soutenu par Xavier Niel et dirigée par Pierre-Antoine Capton, a été retenue sur l’ensemble des quatre lots proposés : la gestion du personnel éditorial, la production éditoriale des matches, celle des multiplex et celle des magazines.

Plusieurs candidats avaient répondu à la consultation, notamment 21 Production qui figurait parmi les finalistes de la dernière phase de l’appel d’offres. La LFP souligne dans son communiqué que « l’ensemble des sociétés ayant répondu à l’appel d’offre ont livré des candidatures de qualité ». Tour à tour, plusieurs acteurs annoncés comme candidats crédibles et/ou légitimes se sont retirés ou ne sont même pas lancés, à l’instar de Canal+ ou de l’ancien diffuseur, DAZN.

La plateforme de la Ligue 1 sera lancée en août

« Le choix de Mediawan Sport s’inscrit dans la volonté de LFP Media de proposer une plateforme de qualité au public français avec une forte ambition éditoriale », explique le directeur du marketing et de l’éditorial de LFP Media, Jérôme Cazadieu. « Ce partenariat marque une étape importante pour Mediawan Sport, et nous mettrons toute notre expertise éditoriale et créative au service de cette grande ambition », poursuit Frédéric de Vincelles, le directeur général de Mediawan Sport.

La plateforme de la Ligue 1 sera lancée le 15 août 2025, coïncidant avec la reprise du championnat de France. Cette initiative s’inscrit dans la stratégie de la LFP de créer sa propre chaîne de diffusion pour le championnat.