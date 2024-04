L’IA prédit les vainqueurs de la Ligue des champions jusqu’en 2103. Avec des surprises

Quand l’IA imagine les palmarès de la Ligue des champions sur 100 ans.

Alors que la Ligue des champions reprend ses droits ce mardi soir avec des confrontations alléchantes, que sera la compétition dans le futur ? L’intelligence artificielle a utilisé ses algorithmes sophistiqués pour prédire chaque vainqueur de la Ligue des champions jusqu’en 2103, et les résultats sont pour le moins étonnants.

Le Barça désigné vainqueur cette saison, Manchester United la prochaine

Les regards sont actuellement tournés vers des équipes telles qu’Arsenal, le Bayern Munich, Manchester City, le Real Madrid, le Paris Saint-Germain, Barcelone, l’Atletico Madrid et le Borussia Dortmund qui bataillent pour le titre cette saison. Les Gunners affrontent le Bayern, Manchester City rencontre le Real, le PSG se mesure à Barcelone et l’Atletico est face à Dortmund.

Parmi ces mastodontes européens, l’IA place Barcelone comme le futur vainqueur de la Coupe aux grandes oreilles au stade de Wembley le 1er juin, ce qui marquerait le premier triomphe du Barça depuis la saison 2014/15. Et par la même occasion, l’élimination prochaine du Paris Saint-Germain.

Quatre victoires pour le PSG, une pour l’OL et une… pour le MHSC.

Mais le club de la capitale ne devrait pas être en reste. Il faudra néanmoins patienter jusqu’en 2033, pour voir le premier sacre du club (et le premier d’un autre club français dans les années à venir), mais après trois autres suivront en 2070, 20272 et 2093… Pour ceux qui auront évidemment la chance d’être toujours là. L’IA prévoit aussi entre deux sacres du PSG un premier (et unique de l’Olympique Lyonnais en 2071). Et un surprise du Montpellier HSC.

Manchester United, actuellement hors des places qualificatives pour la Ligue des champions en Premier League, est prédit comme vainqueur de la compétition en 2025, tandis que le Bayern est favori pour l’édition de 2026.

L’IA prévoit ds surprises d’ici à la Ligue des champions 2103

Des équipes moins conventionnelles sont également mentionnées dans les prédictions. Newcastle United est annoncé comme vainqueur de la compétition en 2037, tandis que des équipes telles que Wolves, Nottingham Forest, Rangers, Leicester City, Celtic et Brentford sont également citées jusqu’en 2103.

Du côté du Real Madrid, l’IA prévoit un règne écrasant avec quatre titres consécutifs de 2095 à 2098. Sporting CP, l’AS Roma, Malmo, Sheriff Tiraspol et l’Eintracht Frankfurt font également partie des clubs dont la victoire en Ligue des champions est prédite jusqu’en 2103.