L’excellent troll de Tchouaméni sur le départ de Mbappé

Aurélien Tchouaméni s’amuse des rumeurs qui entourent Kylian Mbappé.

Il n’a clairement pas échappé à Aurélien Tchouaméni, tout l’emballement médiatique orchestré ce jeudi soir, par les médias nationaux qui évoquent tous l’officialisation du départ de Kylian Mbappé, du Paris Saint-Germain. Si, ni le club francilien, ni le capitaine des Bleus n’ont fait d’annonce, le milieu du Real Madrid s’en délecte déjà.

Mbappé quitte le PSG, Aurélien Tchouaméni sort le pop-corn

Et pour cause, l’attaquant de 25 ans est annoncé acec insistance dans son club, dans la capitale d’Espagne. Alors Aurélien Tchouaméni patiente. Tout en s’amusant de la situation. Sur le réseau social X, anciennement Twitter, il a posté un message en émojis de deux sachets de pop-corn qui se passent d’explication.

🍿 🍿 — Tchouameni Aurélien (@atchouameni) February 15, 2024

Le vestiaire du Real Madrid en parle, selon le milieu des Bleus

L’ancien monégasque est d’ailleurs aux premières loges du feuilleton qu’il dévore comme une série. Récemment convié au micro de Canal + il avait d’ailleurs indiqué : « Si Mbappé m’a annoncé sa décision pour la saison prochaine ? À moi personnellement ? Bah non ! Et même s’il me l’avait annoncé, je ne l’aurais pas dit ! On en parle dans le vestiaire de temps en temps, c’est un sujet important. On espère que ça va se décanter dans les semaines à venir ». Manifestement il a été entendu…