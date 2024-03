Lewis Hamilton: La liste de ses sponsors et ce qu’ils lui rapportent

Lewis Hamilton, un talent doublé d’un style qui a l’adhésion des marques.

Le transfert de l’année en Formule 1 porte le nom du pilote anglais, Lewis Hamilton. L’homme de bien des records rejoindra l’écurie Ferrari à partie de la saison 2025. En dehors des courses, il a bâti un empire commercial solide à travers une multitude de partenariats de marques, d’initiatives entrepreneuriales et un engagement caritatif notable.

Lewis Hamilton, une « hype » qui plaît aux marques

Hamilton est l’ambassadeur de nombreuses marques de renom, couvrant divers secteurs. Dans le domaine de la mode, il s’est associé à des géants tels que Tommy Hilfiger et Puma, pour qui il développe des collections exclusives. Son image élégante et audacieuse lui a également permis de devenir l’égérie de la marque de lunettes Police.

Partenariats technologiques et du luxe en plus

Côté technologie et divertissement, Hamilton est partenaire de Sony, Bose et Vodafone, s’inscrivant ainsi dans l’ère du numérique et du divertissement immersif. Sa passion pour les sports mécaniques se traduit par des collaborations avec des marques comme Monster Energy et Bell Helmets, pour lesquelles il teste et développe des produits de pointe.

L’univers du luxe n’est pas en reste, avec des partenariats prestigieux tels que IWC pour les montres et MV Agusta pour les motos. Hamilton s’associe également à des marques lifestyle comme Rimowa, démontrant son influence dans le monde de la mode et du voyage.

Une dizaine de millions annuels gagnés du sponsoring

Autrement que son salaire et les primes qu’il reçoit en course, et le contrat négocié avec future écurie chez Ferrari, les commanditaires rapportent près d’une dizaine de millions d’euros annuels en plus au septuple champion du monde de Formule 1.