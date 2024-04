L’ESTAC et Le Coq Sportif rempilent pour deux ans

Le Coq Sportif va continuer d’habiller les joueurs de l’ESTAC Troyes.

Le club de football de Troyes, l’ESTAC, et l’équipementier sportif français Le Coq Sportif ont annoncé la prolongation de leur partenariat pour deux saisons supplémentaires. Cette entente, débutée en 2019, continuera ainsi jusqu’aux saisons 2024-2025 et 2025-2026.

L’ESTAC et Le Coq Sportif unit jusqu’en 2026

Pour ces deux marques qui partagent un même territoire (Le Coq Sportif siège à Romilly-sur-Seine, à moins de 40 kilomètres de Troyes), l’accent sera mis sur le renforcement des liens avec la communauté locale, avec des activités de proximité prévues en collaboration avec le territoire aubois.

« Nous partageons ces valeurs d’excellence et d’identité propres au territoire aubois dont la proximité nous est essentielle », détaille ainsi Mattijs Manders, le patron de l’ESTAC. « Nous avons un attachement particulier avec tout ce que la marque représente au niveau national et international et il nous tenait à cœur d’enrichir cette collaboration par de nombreuses activations, en lien avec les aubois. »

« Durant les deux prochaines saisons, nos équipes mettront tout en œuvre pour continuer de faire rayonner ce partenariat, et apporter au club des équipements de qualité. Nous sommes fiers d’accompagner les joueurs et le staff dans cette démarche d’excellence et avons hâte de concrétiser toutes les initiatives à venir », poursuit le directeur général de l’équipementier sportif, David Pécard.

Le club de Troyes va fêter ses 125 ans l’en prochain

L’annonce intervient alors que l’ESTAC Troyes va fêter prochainement ses 125 ans d’existence. Un anniversaire qu’il devrait célébrer en grande pompe avec son partenaire technique.