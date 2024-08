Les sponsors de Ugo Humbert

Ugo Humbert a longtemps porté les produits et couleur du Coq Sportif, avant que Lacoste ne le recrute dans son pool de joueurs.

A 26 ans Ugo Humbert atteint l’âge de la maturité sportive, il vit d’ailleurs sa meilleure passe tennistique, au meilleur classement ATP (13e mondial) atteint au mois de mai dernier. Aux portes du top 10, le Messin attire l’attention à lui et cela se vérifie aussi au niveau commercial, pour les commanditaires qui se greffent à lui.

Lacoste et Wilson pour principaux partenaires

En commençant par la marque au crocodile, Lacoste, qui l’habille de la tête aux pieds ; une collaboration qui souligne l’élégance à la française sur les courts internationaux. Cette alliance, débutée en 2022, a succédé à un bref retour chez Wilson pour l’équipement vestimentaire. Côté matériel, Humbert reste fidèle justement à Wilson. Sa raquette Blade v7 est devenue comme une extension de son bras, tandis que son sac Blade Super Tour 15 V9 l’accompagne dans tous ses déplacements.

Ugo Humbert a aussi des marques françaises pour le soutenir

Le joueur n’oublie pas ses racines lorraines, comme en témoigne son partenariat avec DLSI, une agence d’emploi intérimaire basée dans l’Est de la France, figure également parmi ses soutiens depuis 2019. Il compte aussi pour sponsor Bastide Medical, entreprise française spécialisée dans l’équipement médical, qui orne la manche de ses tenues depuis 2022. DLSI, agence d’emploi basée dans l’Est de la France, figure également parmi ses soutiens depuis 2019.

Au fil des années, Humbert a su diversifier ses collaborations. On se souvient de son passage chez Le Coq Sportif (2018-2020) et de son association avec la marque horlogère Rado en 2020.

Plus récemment, le joueur s’est aventuré sur le terrain des réseaux sociaux, s’affichant notamment avec les produits de La Roche-Posay, marque de cosmétiques notamment sponsor de l’actuel numéro un mondial, l’Italien Jannik Sinner.