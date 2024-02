Guardiola, Klopp, Arteta… Les salaires des coachs de la Premier League 2023-24

Josep Guardiola est l’entraîneur le mieux payé de la Premier League anglaise.

La Premier League est le championnat de football le plus riche du monde, et cela se reflète également dans les salaires des entraîneurs. Ces derniers perçoivent des rémunérations plus élevés qu’à l’ordinaire du football européen, même si les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous.

Cinq techniciens à plus de 10 M€ la saison

Cinq d’entre eux, Pep Guardiola devant Jürgen Klopp, Mauricio Pochettino, Mikel Arteta et Erik Ten Hag dépassent les 10 millions d’euros brut annuels. Même les entraîneurs en bas de classement gagnent confortablement leur vie, avec un minimum de 1 million de livres sterling par an.

Ces chiffres élevés s’expliquent par plusieurs facteurs, notamment la popularité et les revenus importants de la Premier League. Les clubs sont prêts à investir des sommes considérables pour attirer les meilleurs entraîneurs, car ils pensent que ceux-ci pourront leur faire gagner des titres et de l’argent.

Gros salaires ne signifie pas toujours performance sportive

Cependant, les critiques soulignent que ces salaires exorbitants ne garantissent pas le succès. Certains entraîneurs très bien payés ont été licenciés en cours de saison en raison de mauvais résultats.

Le débat sur les salaires des entraîneurs de Premier League devrait se poursuivre. Tant que le championnat restera aussi lucratif, les clubs seront tentés de dépenser des sommes folles pour attirer les meilleurs talents. Reste à savoir si ces investissements se révéleront toujours payants.

Les salaires des coachs de la Premier League 2023-24

Pep Guardiola (Manchester City) = 23,4 M€

Jurgen Klopp (Liverpool) = 17,5 M€

Mauricio Pochettino (Chelsea) = 12,2 M€

Mikel Arteta (Arsenal) = 11,1 M€

Erik ten Hag (Manchester United) = 10,5 M€

Sean Dyche (Everton) = 5,8 M€

Ange Postecoglou (Tottenham) = 5,8 M€

Thomas Frank (Brentford) = 5,3 M€

David Moyes (West Ham) = 4,7 M€

Eddie Howe (Newcastle) = 4,7 M€

Unai Emery (Aston Villa) = 4,7 M€

Marco Silva (Fulham) = 4,7 M€

Nuno Espirito Santo (Nottingham Forest) = 2,3 M€

Rob Edwards (Luton Town) = 2,3 M€

Vincent Kompany (Burnley) = 2,3 M€

Roberto De Zerbi (Brighton & Hove Albion) = 1,8 M€

Andoni Iraola (Bournemouth) = 1,2 M€

Oliver Glasner (Crystal Palace) = NC

Chris Wilder (Sheffield United) = NC

Gary O’Neil (Wolverhampton Wanderers) = NC

Au taux de 1 livre = 1,169 euros

Chiffres de The Daily Express