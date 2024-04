Les salaires des Celtics de Boston en 2024

Les Celtics de Boston ont une des franchises les plus performantes de la NBA et ils s’en donnent pour ce faire, les moyens financiers.

Les Celtics de Boston disputent la saison 2024 avec l’un des effectifs les plus chers de la ligue, avec un total de 185,6 millions de dollars (171 M€) de salaires qui dépasse le seuil de la luxury tax, fixée cette saison 2023-2024 à 136 021 000 dollars (125 M€). D’après les données de HoopsHype, la masse salariale de la franchise est la cinquième plus fournie de cet exercice de NBA.

Un contrat record pour la prochaine saison de Jaylen Brown

Chez les Celtics, Jaylen Brown a signé le plus gros contrat de l’histoire de la NBA à 304 millions de dollars au cumul (275 M€), mais il devra attendre encore un an avant que ces paiements ne prennent effet. L’équipe bostonienne a ajouté un salaire significatif à son bilan pendant la saison morte et est fermement positionnée depuis dans le deuxième niveau de la taxe de luxe.

Un exercice 2023-2024 à 36 M$ pour Porzingis et Holiday

Kristaps Porzingis et Jrue Holiday sont les joueurs les mieux rémunérés de l’effectif des Celtics, gagnant plus de 36 millions de dollars (33 M€). Par la suite, Porzingis débutera une extension après la saison en cours, à près de 30 millions de dollars par an (27,7 M€), sur deux saisons. Al Horford entame la première année de son extension biennale de 19,5 millions de dollars au global (18 M€).

La cinquième masse salariale de la saison de NBA

En tant que franchise, les Celtics ont 185,6 millions de dollars de contrats pour la saison en cours, ce qui en fait l’une des équipes les plus coûteuses de la NBA, derrière les Warriors de Golden State (209,3 M$), les Clippers de Los Angeles (202,2 M$), les Suns de Phénix (193,7 M$) et les Bucks de Milwaukee (187,3 M$).

Les salaires des Celtics de Boston en 2024

Jrue Holiday = 36 861 707 $

Kristaps Porzingis = 36 016 200 $

Jayson Tatum = 32 600 060 $

Jaylen Brown = 31 830 357 $

Derrick White = 18 357 143 $

Al Horford = 10 000 000 $

Payton Pritchard = 4 037 277 $

Luke Kornet = 2 413 304 $

Sviatoslav Mykhailiuk = 2 346 614 $

Jaden Springer = 2 226 240 $

Oshae Brissett = 2 165 000 $

Xavier Tillman = 1 930 681 $

Sam Hauser = 1 927 896 $

Jordan Walsh = 1 119 563 $

JD Davison = 559 782 $

Neemias Queta = 559 782 $

Drew Peterson = 395 708 $