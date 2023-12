Les primes (prize money) de la saison 2024 de biathlon

C’est reparti pour une saison 2024 de biathlon pour Quentin Fillon-Maillet et les Bleus.

La discipline gagnant régulièrement en intérêt auprès du grand public et des diffuseurs, en 2024, les primes du biathlon sont en augmentation globale. Pour cet exercice récemment débuté, la Coupe du Monde de biathlon accorde un prize money total de 6 500 000 euros. Et cela grimpe à 9 millions d’euros (soit 200 000 euros de plus d’une saison à l’autre), au total de toutes les épreuves de l’IBU.

Un prize money qui augmente pour la saison 2024 de biathlon

Concernant les courses individuelles, les vainqueurs hommes et femmes des épreuves de sprint, poursuite, mass start ou individuel recevront 15 000 euros. Les secondes et troisièmes places empocheront respectivement 12 000 et 9 000 euros. Les relais verront quant à eux une allocation de 26 000 euros pour l’équipe gagnante des épreuves par genre, tandis que les relais mixtes simples attribueront 13 000 euros à la nation victorieuse. L’augmentation individuelle est surtout perceptible pour les places d’honneur.

Des primes augmentées pour les vainqueurs des gros globes

Et pas que, car le gros globe de cristal, récompensant le vainqueur du classement général de la Coupe du Monde, voit une augmentation significative de sa prime. Alors que la saison précédente, les lauréats touchaient 28 000 euros, ce montant a été revu à la hausse pour atteindre 40 000 euros pour les vainqueurs actuels. Les deuxièmes et troisièmes places sont eux aussi revalorisés, avec des primes de 32 000 et 25 000 euros respectivement.

Cette augmentation des primes marque un engagement continu de l’IBU pour valoriser davantage les performances des athlètes de biathlon, offrant ainsi des incitations financières plus attrayantes pour les participants de la Coupe du Monde.

