Les primes du Prix d’Amérique 2024

Direction l’hippodrome de Vincennes pour le Prix d’Amérique 2024.

Ce dimanche 28 janvier, l’élite du trot attelé se dispute le prestigieux Prix d’Amérique 2024, offrant à l’attelage victorieux des gains substantiels de 450 000 euros. Cette course mondiale, qui couronnera son champion peu après 16h, propose également des primes conséquentes pour les places suivantes.

450 000 € au vainqueur du Prix d’Amérique 2024

Le détenteur du titre se verra attribuer la plus grosse part du gâteau se traduisant par 80% du total de la prime, soit 360 000 euros, destinés au propriétaire du cheval vainqueur. L’entraîneur percevra 67 500 euros, représentant 15% de l’allocation, tandis que le driver, responsable de la maîtrise en piste, recevra 22 500 euros, soit 5% du montant global.

Une prime spécifique à l’éleveur est également prévue, s’élevant à 54 000 euros, soit 12% du montant total des gains, illustrant ainsi la reconnaissance accordée aux efforts de ceux qui ont contribué à l’élevage du cheval gagnant.

Un prize money de 1 M€ pour cette édition de la course de Vincennes

Au total, la société LeTrot distribuera un prize money de 1 000 000 euros d’allocations pour cette édition du Prix d’Amérique 2024. Les places suivantes ne sont pas en reste, avec 550 000 euros partagés entre le deuxième et le septième de la course, ajoutant une dimension compétitive et lucrative à cet événement d’exception dans le monde du trot attelé.